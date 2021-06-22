Сергей Притула – о достижениях и планах на будущее

Звезда Нового канала рассказал, как будет отмечать юбилей, и поделился секретом молодости

Что ни день, то праздник! 22 июня день рождения празднует любимый ведущий Нового канала Сергей Притула. Накануне радостного события ведущий шоу «Хто зверху?», «Где логика?» и «Дети против звезд» рассказал о сокровенном.

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О достижениях за 40 лет

– Констатую, що в мене троє чудових дітей, достатньо великий досвід у професійній царині, яким я не лінуюся ділитись, а також певні здобутки у волонтерському середовищі, – говорит ведущий. – Минулого року, окрім звичного військового волонтерства, в мене з’явився благодійний фонд, який займається справами невійськового характеру. Це те, що приносить задоволення.

О планах на следующие 40

– Найближче десятиліття я буду займатися політичною діяльністю, а далі – побачимо, – поделился Притула. – Сподіваюся, що десь далеко на пенсії зможу більше часу приділяти бавленню з онуками, аніж займатись чимось таким, що забирає стільки часу, як зараз.

О праздновании 40-ка

– Мені казали: «Мужики 40 років не святкують, ти не боїшся?» А я запитував у таких людей: «А чому я маю не святкувати?» Мені достеменно так ніхто й не пояснив, у чому полягає природа цього забобону, – признается ведущий. – А я, відверто, не знаю, скільки мені Господь відміряв. Знехтувати можливістю ще раз зібрати за одним столом людей, яких я люблю, які для мене важливі й близькі, не збираюсь. Я страшенно радий, що на день народження приїдуть усі мої брати та друзі зі всієї України. Буде відносно невелика компанія людей, з якими я хочу розділити ще один чудовий вечір нашого з ними спільного життя.

О секрете молодости

– Можливо, через заняття спортом, або ж гени даються взнаки. Чи, наприклад, тому, що я добре їм і ходжу в шапці (сміється). Але, мабуть, найважливіше, що намагаюся викристалізовувати навколо себе позитив. І тут навіть не про оточення, – говорит Притула. – Зараз всюди дуже багато агресії, перепалок, хейту між людьми, а я намагаюся гіперболізувати все добре, що відбувається, або ж ініціювати його. Мене дуже тішить, що це знаходить відгук у людей. Думаю, позитивні емоції дозволяють залишатись, умовно кажучи, молодим. Не знаю, як зовні, але принаймні всередині. Останній рік у мене Patreon №1 в Україні. Щомісяця люди донатять кошти, якими я потім з великим задоволенням допомагаю дитячим будинкам, реабілітаційним центрам, громадським організаціям, що займаються чимось гідним у цьому житті. Дуже круто, коли ти є посередником між бажанням людей допомогти і фінальним результатом.

Новый канал от сей души поздравляет Сергея Притулу с днем рождения! Желает крепкого здоровья, осуществления всех замыслов и мечтаний, а также счастливых минимум еще 40 лет. Любим тебя, наш тернопольский Серый!