Сергей Притула поделился трогательными воспоминаниями об отце

Ведущий Нового канала рассказал, как в детстве проводил лето с родителями

В воскресенье, 20 июня, в Украине отмечают День отца. Накануне праздника ведущий Нового канала Сергей Притула поделился теплыми и трогательными воспоминаниями о ярких моментах, которые он пережил вместе с папой.

— Найяскравіші спогади — це, звісно, дитинство. Спільні поїздки на море, ловля креветок марлею. Це було таке не зовсім комфортне радянське дитинство, коли ти їдеш десь на Азовське море, живеш бозна в якому пансіонаті, береш електрокип’ятильник і в літровій банці кип’ятиш воду. Світла немає, жодних зручностей… — вспоминает Сергей Притула. — Але ти щасливий, бо з мамою і татом ви ловите крабів і креветок, потім варите їх тим же кип’ятильником у якійсь каструлі, яку десь наколядували.

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К сожалению, отец Сергея Притулы умер от рака в 2005 году. Но сын унаследовал его привычки.

— Любов до подорожей мені, мабуть, передалася від батька — ми їздили в дуже тривалі поїздки, могли поїхати зі Збаража на берег Азовського моря, а це немалий шмат дороги, — рассказал ведущий Нового канала. — Зараз ловлю себе на тому, що люблю їздити за кермом на відстані в тисячу-півтори кілометрів. Поки їду, розсортовую всі щоденні думки, розкладаю всі турботи по поличках. Поки помандрував туди-назад, вирішив усі справи, хоча й добу не був в Києві.

Берегите своих родителей и не забывайте говорить им, как сильно любите, не только в праздники, но и без повода!