Адский Шеф рекомендует: суп-пюре из печеных перцев с фетой
К Международному дню супа Алекс Якутов поделился фирменным рецептом первого блюда
Для многих людей суп – важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается. В честь Дня супа предлагаем приготовить его по рецепту Шефа Алекса Якутова, который уже этой осенью в «Адской кухне» на Новом канале устроит небывалую битву поваров.
Ингредиенты:
- Перец капи – 3 шт.
- Томаты – 5 шт.
- 1 стебель сельдерея
- Овощной бульон – 0,3 литра
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Яблочный уксус – 1 ч. л.
- Фета – 50 г
- Свежий орегано
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Приготовление
- Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.
- На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.
- Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.
- Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
Подача
- Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).
Приятного аппетита!