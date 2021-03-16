«Шеф-повара с опытом уходили в слезах» – Алекс Якутов открывает «Адскую кухню»

Осенью Новый канал откроет врата в кулинарное пекло и начнет битву поваров небывалого масштаба в реалити «Адская кухня»! Кто Бог или Богиня кулинарного Олимпа – на эти вопросы Адский Шеф Алекс Якутов попробует ответить в эфире. А пока он приготовил фирменные сырники, авокадо-тосты и позвал журналистов на пресс-завтрак

К знакомству с репортерами Алекс Якутов подошел, как и ко всему в работе — серьезно и ответственно. Завтрак для журналистов Шеф готовил вместе с командой — лепил сырники и контролировал процесс приготовления остальных блюд. На презентацию он выбежал прямо из кухни. И так же намерен поступать на адской кухне: контролировать все процессы и следить, довольны ли его поварами гости.

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— К сожалению, в нашей стране нет хорошего обучения в кулинарной сфере. Все происходит на практике. Я беру на стажировку и любителей — для меня важно, когда человек влюблен в дело. «Адская кухня» — проект, в котором можно выращивать хорошие кадры — бросать зерно, растить и потом пожинать плоды, — убеждает Алекс Якутов. — В реалити буду самим собой, таким, какой есть. Рассказать и поставить кого-то на место, поверьте, я умею. Хочу в этом ресторане выдавать результат на посадку в 40 человек, чтобы гости были довольны. Блюда будут очень серьезные. И спрос с поваров – соответствующий.

Ближе к телу

Во время знакомства с журналистами Алекс Якутов доказал, что на «Адскую кухню» попал заслуженно. 30 тысяч долларов на обучение в лучших кулинарных школах Италии и США не были потрачены зря. О профессионализме Шефа говорит и то, что его приглашали работать во французский ресторан с двумя звездами Мишлен! Но Якутов остался на родине, чтобы развивать новую украинскую кухню и доказать: традиционные блюда никогда не поздно переосмыслить и сделать их популярными на весь мир.

— Самая крутая школа кулинарии — итальянская. Как-то обратил внимание, что местный шеф выдает блюдо и молится — тогда я понял, что он поклоняется еде. Вся фишка ведь в этом: пока ты не научишься любить еду, которую выдаешь, у тебя не будет хорошего результата, — поделился Якутов. — Кстати, до сих пор езжу на курсы в Италию, общаюсь с шефами — всегда есть, чему учиться!

Если забыть, что участники «Адской кухни» постоянно находятся под прицелом телекамер, можно считать, что они просто попали на стажировку к одному из лучших шефов Украины. Но воспользоваться этим шансом, к сожалению, удалось не всем желающим: пройти кастинг у Якутова — та еще задача!

— Шеф обаятельный, харизматичный и приятный в жизни. Но ровно до того момента, пока не увидит плохое отношение к продукту. На кастинге мы могли наблюдать за этим — бывало, участники выбегали в слезах буквально через 10 секунд, — рассказала руководитель проекта Алена Синегина. — Случалось, что и шефы с опытом уходили в слезах.

Фрикам — нет, страстям — да

На завтрак к Алексу Якутову журналисты пришли с заготовками из каверзных вопросов. Личных и не очень. Но на каждый из них у Адского Шефа и руководителя проекта «Адская кухня» Алены Синегиной нашлись ответы.

Вопрос №1: Примут ли участие в «Адской кухне» фрики?

— На проекте не будет фриков и тех, кто не умеет готовить, а пришел просто засветиться на ТВ. Это принципиальная позиция нашей команды. Но я уверена, что всех приятно удивит, насколько страстными и яркими могут быть профессионалы, — отметила Алена Синегина. Одна из наших целей — показать, какая интересная жизнь бурлит на кухне ресторана. И то, что там не будет фриков, не говорит о том, что не будет страстей.

Вопрос №2: Сильно ли Алекс Якутов привязывается к людям, и не будет ли ему сложно отправлять домой участников «Адской кухни»?

— Не знаю, что такое «привязываться к людям». У меня есть семья и собака, привязан к ним. К людям — нет, — отметил Адский Шеф. — Не все понимают, как можно в любую секунду выгнать человека, не дать ему второй шанс. Но в ресторанном бизнесе так: если видишь, что человек переступил черту, прощаешься с ним в считанные минуты, потому что это все выходит в зал. По большому счету, здесь все, как у медиков — если человек делает свою работу халатно, мы с ним расстаемся моментально.

Вопрос №3: Кто чаще готовит дома — Алекс или его супруга?

— Моя жена — тоже повар, она кондитер. Когда-то хотела стать судьей, работала помощником судьи, но потом решила, что быть кондитером намного лучше, — смеется Якутов. — Дома готовим оба, но чаще я. Вообще, мы привыкли к тому, что постоянно едим в заведениях — то пробуем что-то в каком-то новом ресторане, то делаем проработки в своем.

Бонус!

И самая приятная новость: стать частью «Адской кухни» и попасть в телересторан сможет каждый желающий! Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Нового канала, выбрать удобную дату и ждать приглашения.

Премьера «Адской кухни» — этой осенью на Новом канале!