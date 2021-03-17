В чем рецепт счастья? Звездные лайфхаки

марта в мире отмечают Международный день счастья. В тревожных буднях и перенасыщенном информационном пространстве сложно пребывать в гармонии. Что делать, чтобы позитив не исчезал, а в душе царило счастье?

Мы спросили у ведущих и экспертов Нового канала о собственном особом рецепте. Ведь кажется, что улыбки не сходят с их лиц. Итак, делимся звездными лайфхаками.

– Я щасливий тоді, коли зранку з нетерпінням біжу на улюблену роботу, а після роботи так само, радісно повертаюся туди, де мене люблять і чекають! Ось і весь рецепт щастя!

– Это трудный вопрос, ведь мне сложно быть «не в настроении» 🙂 Ну, громко послушать любимую музыку и обязательно покричать в унисон! А еще потанцевать под любимый мотивчик, даже если услышали его в супермаркете или просто на улице.

Кстати, вот вспомнила пример двойного счастья! Я в машине слушаю музыку громко, подпеваю и подтанцовывают за рулем. И вот останавливаюсь на светофоре, и у меня орет «Дим» группы «Время и Стекло». А на тротуаре возле банкомата в очереди стоит мама с мальчиком лет семи. И ВОТ МАЛЬЧИК НАЧИНАЕТ ТАНЦЕВАТЬ ПОД ЭТУ ПЕСНЮ. Да, посреди улицы. Да, с полным восторгом и пылом, закрыв глаза и кайфуя по полной! Я открыла окно и подпела ему громко-громко! И крикнула: «Класс! Супер! Ты лучше всех!» Это было совместное счастье двух разных людей, но с одинаковой улыбкой от уха до уха!

– Есть рецепт, как оставаться счастливым. Все просто: делать семейные дни, проводить побольше времени с родными; периодически осуществлять свою хотя бы небольшую мечту; выделять время на себя, на свои увлечения (пассивные или активные) заниматься спортом; путешествовать хотя бы в уикенд по Украине. У нас есть прекрасные места!

– Каждый должен сам себе признаться в том, что он любит, чего хочет, и какие краски делают его жизнь яркой. Кто-то мечтает иметь детей, а кто-то исповедует философию child free. Один желает создать семью, а другого ответственность и один партнер по жизни раздражают. Кто-то хочет сделать карьеру, а другой сидит с чипсами на диване и смотрит сериалы.

Дайвинг или серфинг, футбол или теннис, авто или велосипед? Горы или море? Каблуки или кроссовки? Снег или лето круглый год? Мясо или овощи? Белое вино или красное? Бодипозитив или стройность?

Жизнь разноцветная, и ее меню опций бесчисленно… Для начала каждый должен сам составить свой пазл «счастья». Как было сказано в одном из моих любимых фильмов «Сбежавшая невеста»: «Ты сначала пойми, какие яйца ты любишь на завтрак…»

Счастье – это приближение к осуществлению своей мечты. Чтобы быть счастливым, нужно мечтать вслух, мысленно или делать записи в дневнике желаний.

Но самое главное – быть здоровым, иметь пищу, кров и просто жить. Это уже для большинства землян большое счастье. Не забывайте, что все мы с вами принадлежим к «золотому миллиарду».

Ирина Зайцева, «Від пацанки до панянки»

– Простая истина: всегда прислушивайтесь к потребностям своей души и не равняйтесь на других! Единственный действенный способ – станьте сами себе «врачом» и создайте собственный рецепт счастья. Специально ко Дню счастья я дарю вам свою методику «витаминки счастья». Подумайте и напишите список всего, что приносит вам удовольствие. Например, громко слушать любимую музыку, танцевать под любимую песню, принять ванну с пенкой, обнять близкого человека… Подумайте, что из этого списка можно делать ежедневно, а что – раз в неделю/месяц/год и составьте календарь счастья. Те «витаминки счастья», которые быстрые и всегда доступны, принимайте ежедневно, а лучше три раза в день. Создайте напоминание в телефоне и строго следуйте «рецепту», словно от этого зависит ваше здоровье. А оно зависит! И всегда начинайте планировать год, месяц, рабочую неделю и день из ваших персональных витаминок счастья. Ведь именно эти моменты и называются счастливой жизнью.

– Я стараюсь не думать о негативе. Не волноваться, не делать никому плохо. Да все люди сами по себе рождены в счастье. Но с годами нам кажется, что оно становится все дальше и дальше от нас. Ну, и в конце происходит противоположность счастью. Но это течение жизни, которое нужно принимать с улыбкой, искренним сердцем, пониманием, и будет вам счастье.

Екатерина Виноградова, «Від пацанки до панянки»

– Я искренне считаю, что быть несчастным – это преступление против себя, своих родителей и жизни в целом. Бесспорно, бывают ситуации, когда человек сталкивается с горем и драмой. Но в большинстве случаев мы сами загоняем свою жизнь в какое-то болото и темноту своими претензиями, нытьем, недовольством тем, что получаем. И не замечаем, что наши желания на самом деле осуществляются чаще, чем нам кажется. У мира и у жизни по отношению к нам нет никаких намерений. Это у нас намерения к жизни и миру. Это мы наделяем их какими-то смыслами. Это от нас зависит, каким мы видим свою жизнь – черно-белой, серой или цветной. Имею собственные рецепты, как чувствовать себя счастливым. Я часто вспоминаю фразу Булгакова из «Мастера и Маргариты»: «Страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен». Поэтому если у вас живы и относительно здоровы родители – это счастье. Если есть друзья, которым можно позвонить в минуту слабости и грусти или, наоборот, в минуту радости встретиться – это счастье. Если вы видите, как растут ваши дети, танцуют, читают, рисуют – это счастье. Если вы можете куда-то поехать, то это счастье. Если вы можете узнать что-то новое и чему-то новому научиться, пересмотреть свои любимые фильмы, сходить в галерею, то это счастье. Вы даже не представляете, какое количество людей лишены этого. Я еще люблю практику «Пяти благодарностей». В конце каждого дня говорю себе, за что благодарна этому дню. Всегда есть за что поблагодарить, ведь каждый из нас, даже не задумываясь об этом, избегает какой-то опасности. Надо быть благодарным и помнить об этом состоянии.

Виталий Тыльный, «Вар’яти»

– Как чувствовать себя счастливым – понятие индивидуальное. Для кого-то это выпить бокал алкоголя, для кого-то – посмотреть любимый фильм, для кого-то – выпросить у мужа шубу или кольцо с бриллиантом. Я счастлив, когда делаю добрые дела. И по сравнению с чем-то материальным это приносит мне больше счастья.

Быть счастливым не так уж и трудно, правда? Полезные привычки можно наработать, а за позитивным настроением – все на Новый канал!

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