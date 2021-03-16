ТОП-5 признаков счастливых отношений от психолога

Соведущая и эксперт проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, как проверить, что в паре царит гармония

Задаешься вопросом, как проверить, что у тебя с партнером все хорошо? Психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала о ТОП-5 признаках счастливых отношений. Если тебе удастся поставить галочку возле каждого пункта, поздравляем – ты состоишь в счастливых отношениях.

Открытое выражение любви.

– Это объятия, поцелуи, прикосновения, забота друг о друге, подарки и проявление языка любви, который понимает партнер.

Признание и уважение в частной жизни каждого из пары.

– Каждый человек имеет право реализовать себя отдельно от другого партнера. Есть дела, которые вы делаете вместе, и есть дела, которые вы делаете раздельно. Таким образом если представить, что партнер пропадет, вы все равно останетесь счастливой личностью. Когда каждый из вас счастливая личность, тогда вы вдвоем можете создать счастливые отношения.

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Соблюдение обрядов и традиций.

– Когда есть уважение к вашим общим традициям, существует потребность их иметь, тогда отношения углубляются, улучшаются и становятся крепче.

Высокое качество времени, которое вы проводите вместе.

– Это разговоры об отдыхе, ужины, рассказы о новостях. У вас с партнером должна быть настоящая близость и взаимодействие, когда вы замечаете друг друга и можете общаться, не делая параллельно другие дела.

Поддержка, уважение, сотрудничество, наличие команды.

– В этом случае мы говорим «да» на предложения, ищем достоинства, усиливаем лучшие стороны в партнере.

В погоне за идеальными отношениями не забывайте, что действительно счастливым в паре может быть лишь тот, кто счастлив наедине с собой. Учитесь этому и лишь потом вступайте в отношения.

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал активно продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.