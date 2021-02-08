Интеллект, юмор и звезды: ТОП-3 причины смотреть шоу «Где логика?»

Если вы еще сомневаетесь, смотреть ли абсолютно новый формат на украинском телевидении – ловите веские аргументы

9 марта украинских зрителей ждет суперсобытие. Новый канал покажет премьеру – интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» Этот формат, сочетающий юмор, противостояние, ребусы, звезд шоу-бизнеса и яркие эмоции, появится впервые на украинском ТВ. Уже через месяц проект стартует в эфире. А сейчас ловите ТОП-3 веских аргумента, почему действительно нельзя пропустить это шоу.

Ломался «кран», выходили из строя кнопки, а звезды выпрашивали правильные ответы: как снимали шоу «Где логика?»

Причина №1 – провести время с семьей и с пользой

Зрителей ждет 15 выпусков шоу «Где логика?» В каждом из них традиционно будет четыре раунда и финал. Задания и ребусы – разного уровня сложности, что позволит каждому сыграть в эту игру, сидя перед экраном. А лучше – в компании семьи или друзей.

– Мне кажется, что в последнее время на телевидении не хватает развивающих шоу, – говорит за кулисами ведущий Нового канала Александр Педан, который также принявший участие в новом шоу. – Мы живем во время, когда все развлекает, но нужно ведь где-то черпать информацию. А это шоу просто идеальное, потому что объединяет в себе все компоненты. Считаю, что его должны смотреть и дети, чтобы научиться чему-то новому, и взрослые, потому что круто ведь потренировать у экрана свое логическое мышление.

Поэтому уже этой весной на Новом канале вам обеспечена проверка на сообразительность, скорость мышления, умение строить логические цепочки, наблюдательность, память и осведомленность в различных сферах жизни – киноиндустрии, кулинарии, литературе, флористике, фауне, флоре и тому подобное.

Загадки, ребусы и логические связи: Новый канал снимает шоу «Где логика?»

Причина №2 – Наблюдать за вечным противостоянием мужской и женской логики и смеяться

Вечный вопрос «Чья логика сильнее – мужская или женская?» – станет ключевым в новом шоу. В каждом выпуске будет соревноваться пара известных мужчин против пары известных женщин, выясняя, кто же из них имеет «железную логику». А вести шоу будет невероятный ведущий – Сергей Притула.

– В общем, я никогда не считала себя «неумным» человеком, всегда легко давались логические штуки, – призналась после съемок Слава Каминская. – Но тут я поняла, что с моим IQ надо немного поработать, потому что иногда чувствовала себя моментами «недалекой». Но было о-о-очень весело. Классно, что команда шоу поставила нас с Дашей Астафьевой играть против невероятно красивых мужчин. Именно с ними я мечтала когда-нибудь попасть в один кадр. Было много шума, споров, а я такое очень люблю. Вообще, истина рождается в споре, поэтому мне очень понравилось.

Кто из звездных мужчин составит конкуренцию горячим певицам – узнаете уже скоро.

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Причина №3 – проверить логику украинских звезд

«Вот тут уж никак не спрячешься», – наверное, подумали вы. И действительно, в шоу «Где логика?» можно будет увидеть звезд украинского шоу-бизнеса и их интеллектуальные умения «во всей красе». А еще будут живые эмоции. Прекрасный фактор, который объединит вас перед экраном и селебритиз в нем.

– Впервые в моей жизни в шоу на Новом канале я чувствовала себя неловко, – поделилась за кулисами ведущая Маша Ефросинина. – Это продолжалось где-то половину игры. Все потому, что нужно было включать абсолютно не мой формат логики, я так не формулирую мысли, чувствую, что не так строятся логические цепочки, поэтому было сложновато. Но очень весело!

Команды звезд – это взрывные сюрпризы для вас. Их подбирали по-особенному – так, чтобы игроков что-то связывало. Например, Алла Костромичева и Соня Плакидюк соревновались с друзьями-импровизаторами Константином Трембовецким и Владимиром Шумко. Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин – со своими вторыми половинками – Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной. А Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном.

Вы себе не простите, если пропустите эти яркие противостояния и сами не проверите силы своего логического мышления. Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, начиная с 9 марта, чтобы увидеть все выпуски современного интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?»