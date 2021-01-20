Як знімали шоу Де логіка?

«Що залишилося за кадром?» – це питання завжди цікавить телеглядача. Команда творців шоу «Де логіка?», яке вже 9 березня покаже Новий канал, поділилася секретами підготовки та процесу зйомок, а також розповіла кілька цікавих фактів про зіркових учасників

Вередлива техніка

На будь-якому знімальному майданчику бувають «факапи», які неможливо передбачити.

– З технічними форс-мажорами ми зіштовхнулись і за день до зйомок, і перед зйомками, і навіть під час зйомок. На жаль, цього було не оминути, адже шоу нове, і все ми пробували вперше, – каже керівник проекту Максим Пастухов.

– Пам’ятаю, що за день до початку знімального процесу у нас була репетиція, щоб зрозуміти, чи все нормально працює. Почали близько 16:00, – розповідає режисерка проекту Світлана Шкробот. – І от ми виводимо картинки на екрани і розуміємо, що багато з них просто не видно. Наприклад, вони надто дрібні. Довелося терміново знаходити нові ілюстрації під завдання. Уявіть, за один вечір треба було перевірити та переробити картинки на три програми на наступний день. А потім це ж саме зробити ще з 12-ма наступними випусками.

З непередбачуваними завданнями до зйомок команда справилась, але чекали сюрпризи на зйомках.

– За півгодини до старту зйомок у нас зламався кран, – згадує продюсер Дмитро Виноградов. – Напевно, це вперше за багато років зйомок шоу. А вже під час знімального процесу дали про себе знати кнопки. Напевно, стомилися за перші дні роботи й обидві (!) перестали працювати. Але паніки не було. Поки технічна служба виправляла ситуацію, ми десь протягом 20-ти хвилин мали змогу нормально поспілкуватися з учасниками та ведучим на майданчику.

Від таких жартів техніки процес зйомок «Де логіка?» надто не постраждав, адже команда проекту – справжні професіонали.

Зірки такі зірки

Зірки українського шоу-бізнесу теж не можуть без сюрпризів. Особливо якщо це новий формат шоу на українському телебаченні. Всім все цікаво, безліч емоцій, а бажання перемогти – зашкалює.

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– Нам було дуже кумедно, коли деякі учасники намагалися випитати заздалегідь відповіді на всі завдання. Вмовляли, як могли, але ми не піддалися. У кадрі все по-чесному, – ділиться Максим Пастухов. – І, до речі, було заплановано віддавати переможцям їхні призи – гирі «Залізна логіка». Це не реквізит, якщо що. Але половина учасників їх просто позабували, тому просимо всіх зірок повернутися за своїми трофеями.

Робота зірок в парі була дуже злагоджена.

– Нам запам’ятався факт, що майже в кожній парі перед зйомками відбувалось роздача ролей: хтось мав відповідати за інтелектуальну частину в шоу, тобто, розгадувати ребуси, а хтось – за розважальну, тобто, жартувати і швидко натискати на кнопку, – згадує шеф-редакторка проекту Анастасія Кутузова. – Зрештою виходила дуже класна командна гра. Щоправда, часто ці ролі мінялися, але головне – зірки круто себе показали.

Команди зірок підбирали довго – треба було, щоб гравців щось пов’язувало. Наприклад, Ігор Ласточкін та Сергій Бабкін змагалися зі своїми другими половинками – Анною Ласточкіною та Сніжаною Бабкіною. Так-так, двобій був між ідеальними подружжями. Подруги Алла Костромічова та Соня Плакидюк змагалися з друзями-імпровізаторами Костянтином Трембовецьким та Володимиром Шумко. А Маша Єфросініна і Оля Полякова – з Юрієм Горбуновим та Олександром Педаном. Ось це справжня битва титанів!

Команда «Де логіка?» згадує та розповідає всі ці залаштункові моменти з усмішкою та гордістю. Уявіть, вперше за історію зйомок телевізійних шоу для Нового каналу всі 15 випусків програми відзняли лише за п’ять днів, одним пулом. Ох, як цікаво вже побачити, що ж там вийшло.

Інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» стартує 9 березня о 19:00 на Новому каналі. Не пропустіть вибухову прем’єру цієї весни!