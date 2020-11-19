Принцевы острова: где это и что посмотреть? Советы от Макса Узла и Ольги Манько

Достопримечательность они посетили во время путешествия на Принцевы острова в Стамбуле.

Принцевы острова – место в 20-ти километрах от Стамбула, в Мраморном море, где отдыхают местные. Всего островов сейчас девять, ведь десятый ушел под воду из-за сильного землетрясения. Для посещения открыты только четыре, еще три – в частной собственности, а два – безлюдны. Именно туда отправилась пара ведущих Нового канала Оля Манько и Макс Узол, чтобы показать все в своем YouTube-блоге.

– Мы сошли на самом большом из Принцевых островов, – рассказывает Макс. – Кстати, почему такое название? Это началось еще с Византийской империи. Сюда ссылали принцев, чтобы они не претендовали на трон. Честно говоря, выглядит этот остров райским – тихий, спокойный, красивенный. Поэтому я сам был бы не против такой ссылки. Обычно стамбульцы приезжают на эти Принцевы острова отдохнуть. Особенно летом, чтобы искупаться в чистой воде, а не в грязном Босфоре. У многих из них здесь есть свой домик – такая себе дача на острове.

Оля Манько отметила, что там вообще не слышно шума транспорта. Неудивительно – ведь он запрещен. Вместо автомобилей можно увидеть только електромопеды или велосипеды. Ранее на острове были экскурсии на лошадях, но сейчас их тоже запретили. Теперь остров можно посмотреть на электроавтобусе.

– Интересно, что во всех этих автобусах водители – женщины, – сказала Оля.

Самое главное, за чем сюда приезжают, – это природа. А еще – рыбные рестораны, милые места для отдыха, дом Льва Троцкого, которого сюда сослал Сталин, и самое большое деревянное сооружение Европы, которое построили еще в 1899 году.

– Сначала здесь планировали сделать отель-казино, но разрешение на это не дали, – рассказал ведущий. – Так что открыли детский дом, а после этого просто забросили здание, оно разваливается. Крыши уже нет, стены падают.

– Если честно, масштабы просто поражают, – в восторге сказала ведущая. – На фото – просто большое деревянное здание, но когда подходишь к нему, то это просто огромный замок. Жаль, что внутрь двора попасть и лучше рассмотреть дом нельзя, потому что мешает ограэжение.

Полный выпуск блога Оли Манько и Макса Узола (Новый канал) смотрите по ссылке. Добавим, что это уже вторая часть их путешествия в Стамбул. Первую можно увидеть тоже здесь.

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