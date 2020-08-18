ТОП-5 настольных игр от Макса Узола и Оли Манько

Ведущие проекта «У кого больше?» (Новый канал) поделились вариантом проведения досуга

Залог крутого домашнего вечера в компании друзей – это вкусная еда, приятные напитки и интересные настолки. Но выбрать действительно хорошие не так легко. Ведь нужно, чтобы игра была легкой, понятной и интересной.

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Классно в настольных играх разбираются ведущие «У кого больше?» – семейная пара Макс Узол и Оля Манько. Сейчас они путешествуют по Украине, снимая свой YouTube-проект «КАМОН». Но в перерывах любят поиграть в настольные игры. Своими фаворитами новоканальцы решили поделиться и с тобой.

ТОП-5 крутых настольных игр от ведущих «У кого больше?»:

СВИНТУС. Бомбезная игра для компании. Задача – подставить соперников и заставить набрать лишних карт. Веселая, коварная игра, держит в тонусе. Мы с друзьями как-то проиграли в нее целую новогоднюю ночь J. АЛИАС. Обожаю ее, развивает умение объяснять и понимать других с полуслова. Всегда валил в нее в переездах. ⠀ КАРКАССОН. Карточная стратегия, где надо строить города, реки и дороги… или отбирать у соперника J. Дома, в кафе или на природе – идеально. ⠀ МАНЧКИН. Хорошая и довольно длительная игра для компании. Немного сложновато. В двух словах, там борешься с чудовищами и добываешь сокровища. ⠀ DIXIT. Классная игра, где надо включать фантазию и придумывать названия карточкам с причудливыми рисунками. Вечером с друзьями заходит на раз-два!

Смотри новый проект «У кого больше?» с Олей Манько и Максом Узолом уже с 31 августа на Новом канале