Ведущая «Орла и Решки» прыгнула со скалы в горную реку

Юлия Коваль, ведущая нового сезона «Орел и Решка. Девчата», рассказала о водном хайкинге – популярном в Албании экстремальном развлечении

Свои посткарантинные путешествия команда легендарного украинского тревел-шоу «Орел и Решка» начала с Албании. Именно в эту морскую страну отправились ведущие нового сезона «Орел и Решка. Девчата» Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Если первой досталась безлимитная карта, то вторая была ограничена лишь сотней долларов. И нашла, как развлечь себя, не выходя за рамки бюджета.

– В Албании одна из самых красивых природных достопримечательностей – каньон Осуми, – рассказывает Юлия Коваль. – Ему около трех миллионов лет, а длина его – 26 километров. Однако туристы приезжают туда обычно не любоваться красотами, а за экстремальными развлечениями вроде водного хайкинга.

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Обойдется он путешественнику в менее чем 30 долларов, однако воспоминания останутся на всю жизнь.

– Водный хайкинг – это пешая прогулка по горной местности с преодолением водной стихии, – говорит ведущая «Орла и Решки» – проекта, который отныне показывает Новый канал. – Я понятия не имела о существовании такого спорта. И самое интересное, что рядом есть берег, по которому можно пройти, но все ходят по реке (улыбается).

Среди препятствий водного хайкинга – болото и камни. Однако с этим Юлия Коваль еще могла смириться.

– Изюминкой этого развлечения является прыжок в воду, – говорит ведущая «Орел и Решка. Девчата». – Я не хотела прыгать, скажу честно, потому что боялась разбиться. Но после того, как попробовала раз, захотела повторить. Поэтому рекомендую водный хайкинг всем, кто приедет в Албанию. Это действительно незабываемо.

В какие еще страны отправятся ведущие «Орла и Решки»? И какие сюрпризы их там ждут? Смотрите каждую субботу утром, в 10:00, на Новом канале!