Ведущая «Орла и Решки» познакомилась с «пещерными» людьми

Команда легендарного украинского тревел-шоу отправилась в один из самых самобытных турецких регионов – Каппадокию

В Каппадокию украинские туристы доезжают не всегда, хотя там есть на что посмотреть. Это один из самых аутентичных регионов Турции, особенность которого – в пещерной жизни. Поэтому отказать себе в удовольствии в первую очередь после карантина отправиться туда команда культового украинского тревел-шоу просто не могла.

– Гуляя по региону, можно заметить, что жизнь в пещерах – это не что-то из далекого прошлого, – говорит ведущая проекта «Орел и Решка. Чудеса света» Василиса Хвостова. – Люди выдолбили в скалах по несколько пещер, одну над другой. Из-за этого они стали напоминать многоэтажки. Сейчас пещеры превратили в рестораны, концертные залы, здесь также находятся старинные церкви и даже самое большое в стране хранилище лимонов.

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Более того, до сих пор в таких пещерах живут люди.

– Я познакомилась с супружеской парой, проживающей в пещере уже много десятилетий, – говорит Василиса Хвостова. – Казалось бы, это так романтично. Однако и они, и почти каждый местный житель Каппадокии мечтает переселиться в место, где есть обычные торговые центры, супермаркеты и школы.

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Однако продать «пещерную» недвижимость в Каппадокии не так просто – ресторанов и гостиниц в регионе и так достаточно, а покинуть свое жилье в скале решаются далеко не все. К примеру, супруги, с которыми познакомилась ведущая «Орла и Решки», уже тридцать лет мечтает переехать в обычный кирпичный дом, но денег на аренду квартиры у пожилой пары не хватает.

Куда отправилась команда «Орла и Решки» после карантина? Какие неизведанные и интересные места посетит? Смотрите каждую субботу в 10:00 на Новом канале!