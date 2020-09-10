Леся Никитюк: «Мужчине не обязательно зарабатывать больше»

Ведущая Нового канала рассказала, какую роль для нее в отношениях играют деньги

Сильная, успешная и независимая Леся Никитюк сейчас находится на пике популярности. Ведущая «Хто зверху?» и «Le Маршрутки» (Новый канал) не скрывает – зарабатывает достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. А вот смогла бы она связать жизнь с материально неуспешным мужчиной?

– У мужчины всегда должны быть деньги в кармане, – считает ведущая. – Но ему не обязательно зарабатывать больше. И мудрая женщина никогда не упрекнет за это. А, наоборот, будет делать все, чтобы ее мужчина стал успешнее. Возможно, это хитрость, но я готова сказать, что моя футболка стоит не 200 долларов, а 50. Только чтобы не задевать мужское эго. Кстати, я категорически против, чтобы всю свою зарплату мужчина отдавал женщине. Даже моя мама никогда не отбирала папины две тысячи. Брала только 1850, а 150 гривен оставляла ему (смеется). Шучу, конечно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Для ведущей Нового канала настоящая любовь не измеряется деньгами.

– У меня были отношения, в которых мужчина вообще не зарабатывал, – вспоминает она. – Но денег у меня никогда не просил. Все наше времяпрепровождение ограничивалось домом – просмотром кино дома, ужином дома. Но ты принимаешь эти рамки, потому что хочешь быть с человеком.

Теперь же застать Лесю дома проблематично. Совсем недавно она закончила съемки второго сезона «Le Маршрутки», на которые отправилась еще в июне. Что Леди Ле покажет в тревел-шоу – смотрите этой осенью на Новом канале.

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