Сергей Притула рассказал о первой проведенной свадьбе, Леся Никитюк — о работе с продюсером, Александр Педан — о дискотеках

12 августа отмечается Международный день молодежи — праздник молодости, веселья и позитива. Надеемся, вы уже придумали, как провести этот день, а пока что предлагаем вспомнить забавные истории, которые когда-то произошли с ведущими проекта «Хто зверху?», десятый сезон которого совсем скоро покажет Новый канал.

Леся Никитюк работала на Дядю Жору

Это сейчас Леся известная на всю Украину (и не только) и самодостаточная ведущая. Но мало кто знает, что более десяти лет назад она работала с продюсером — Вадимом Мичковским, более известным как Дядя Жора. Тот устроил ее в женское юмористическое «Бигуди шоу», и курьезы начались на первом же корпоративе.

— Тогда мы выступали в Харькове — ехали туда долго, Вадим проголодался и решил купить колбасу у бабок, которые торговали при дороге. Поел, и мы поехали дальше, — рассказала ведущая Нового канала. — В город приехали позже, чем должны были, после автобуса сразу пошли выступать. Вадим отправил нас переодеваться, а сам вышел на сцену. Как только он начал говорить в микрофон, ему стало очень плохо от съеденной колбасы…

Для Леси этот инцидент стал хорошим уроком: теперь она старается ничего не есть перед выступлениями.

Сергей Притула проводил «траурную» свадьбу

Первую свадьбу, которую 20-летний Сергей Притула провел в качестве тамады, веселой не назовешь — и дело не в том, что ему не хватало опыта. Просто на праздник гости пришли сразу после похорон.

— Перше весілля вів у 2001 році в Тернополі. Я, тамада, роздаю тости, сиплю жартами, розказую анекдоти, співаю весільні обрядові пісні, і все чудово. Коли закінчується перше застілля, виводжу наречених на перший шлюбний танець. Дружби з дружками викладають з квітів у целофані серце, ставлять свічки, підпалюють їх. Наречений на руках заносить наречену, щоб вона не підпалила свою весільну сукню. І вони танцюють. Після цього змінили музику, і я запросив усіх гостей до танцю. Дивлюся — а ніхто не поспішає розважатися. Почав підходити до кожного, а мені всі відповідають: «Я у траурі». З 60-ти гостей 52 – у траурі! — вспоминает Сергей.

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Оказалось, что молодожены хотели сыграть свадьбу еще год назад, но за неделю до церемонии умер кто-то со стороны жениха — свадьбу перенесли на полгода. Еще через полгода умер кто-то со стороны невесты, и праздник опять перенесли. И за неделю до этой свадьбы умерли два человека — по одному с каждой стороны! Но молодожены твердо стояли на своем, и в третий раз переносить церемонию отказались — вот и получилась у них «траурная» свадьба.

Александр Педан ходил пешком с дискотек

Судья проекта «Хто зверху?» вспоминает о юношестве с теплом — еще когда он жил в родном Хмельницком, они громко и не без приключений отмечали День молодежи.

— На День молодежи в Хмельницком мы организовывали огромный концерт и дискотеку в центре города. Учитывая, что она заканчивалась поздно, и общественный транспорт уже не ходил, а денег на такси у нас не было, идти домой нам приходилось пешком — а это 5-7 километров. И драки были, и какие-то дурачки бросали бутылки в толпу… Но воспоминания о том, как мы все танцевали в кругу и провожали девушек, сильнее негатива, — ностальгирует Педан.

Уверены, вы успели соскучиться по любимым ведущим, так что с радостью напоминаем: премьера десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» — 27 августа на Новом канале!