Как правильно реагировать на хейт? Советы от Сергея Притулы

Ведущий «Хто зверху?» и «Дети против звезд» (Новый канал) рассказал, как общается с недоброжелателями в социальных сетях

Звезда Нового канала Сергей Притула уже привык к хейту в своих социальных сетях. Недовольные подписчики не устают писать различные неприятные комментарии под его постами. Но новоканальский ведущий по этому никогда не расстраивается. Он бы мог смело игнорировать «диванную сотню», но выбирает общение со всеми своими подписчиками.

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– Я читаю коментарі та відповідаю на них, бо мені здається, що це абсолютно правильна комунікація зі своїми підписниками. Люди хочуть спілкуватися з тим, на кого підписалися. А віддавати це на відкупи сммщика чи піарника – це не правильно. Мені здається, що це не зовсім щиро, – объясняет Сергей Притула.

Ведущий Нового канала имеет свой рецепт борьбы с хейтерами – это юмор. Он советует всем своим звездным коллегам и блогерам отвечать на хейт удачными шутками.

– Я дійсно іноді спілкуюся з хейтерами. Але це краще назвати словом тролінг. Часом до мене заходить якийсь невіглас і пише мені якісь неприємні речі, які, зазвичай, не відповідають дійсності. Я, як людина необділена якимось інтелектом і почуттям гумору, вмію відписати коментар хейтерам так, що іноді вони одразу видаляють коментарі, іноді вступають в подальшу полеміку, на яку я вже не реагую. Я просто отримую задоволення від того, коли бачу, як вони піняться (смеется), – признался Притула.

Социальные сети – это суровая среда. У Сергея Притулы уже более 900 тысяч подписчиков в Facebook и больше 800 тысяч в Instagram, поэтому без Хейтер никак не обойтись. Ведущий это понимаю, поэтому советует «диванной сотни» следующее:

– Ненависть повинна бути обгрунтована. А коли ви сиплете тонни хейту, не розібравшись у ситуації, то це постріли холостими. Просто по-людськи шкода вашого витраченого часу. І взагалі спробуйте більше любити і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Я розумію, що любити – це вкрай важко, ненависть – це легко. Але ви спробуйте! Дивитесь втягнетесь і вам сподобається!

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