Дашу Астафьеву попытались накормить мясом: Поддавалась ли ведущая соблазну?

В новом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище», которое выходит на YouTube Нового канала, шефы готовили походные блюда для певицы и модели – очаровательной Даши Астафьевой.

Правда вот, повара Антон Васильев и Илья Сёмин не знали, кого им предстоит кормить, поэтому осмотрев свои наборы продуктов в начале выпуска, оценив ветчину, сёмгу, огурчики, редиску и другие ингредиенты, решили готовить… уху с бутербродами. Илья, правда, отличился, и дополнил набор еще овощным салатиком. Возможно, если бы шефы предположили, что пробовать блюда будет девушка, которая следит за фигурой и к тому же не ест мяса (!), то выбрали бы более легкие рецепты, но так как звездный эксперт – всегда сюрприз, ставка была сделана на «тяжелую артиллерию».

В итоге Даша Астафьева получили пять боксов: три от Сёмина и два от Васильева.

Именно блюда Антона ведущей попались первыми, и, попробовав первую ложечку наваристой ухи, Даша вынесла вердикт:

– Это вкусно! Но главное, чтобы было не только вкусно, а и красиво, – отметила певица и показала на камеру аккуратно нарезанные разноцветные кубики овощей в рыбном бульоне.

С бутербродом от Антона оказалось всё сложно: девушка долго не могла открыть бокс.

– Не полетит точно тот (а мы напомним, что главный приз «Хлебного зрелища» – гастротур по Нью-Йорку, – прим.ред.), кто сейчас сломает мне ногти своей пластиковой посудой, – со смехом отметила Даша, и в этот момент крышечка, наконец, поддалась. Правда, пробовать бутерброд ведущая все же не решилась, она лишь надкусила редиску и отставила блюдо.

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Сёмин, который надеялся, что легкий овощной салат склонит чащу весов в его пользу, в предвкушении потирал руки. Но все его надежды разбились в ту секунду, как Даша понюхала его уху и… отставила в сторону:

– Не пахнет ухой, не буду пробовать, – отрезала Астафьева. Такая же участь постигла и салат, который по запаху не понравился ведущей, и бутерброд. Правда, внешне, хлеб с ветчиной и мазок соуса на «тарелке» певица оценила и даже сравнила с картиной Дали, но… пробовать не стала 🙂

В итоге победа досталась Антону! И даже не за уху, а за многослойный бутер, который по мнению Даши отлично подойдет, чтобы взять его с собой на рыбалку.

Ведущая объяснила, что не попробовала большинство блюд не потому, что они выглядели неаппетитно, а потом как они были… «не женскими»:

– Я считаю, уха и блюда из мяса – чисто мужские, – призналась Даша. – Мне кажется, оба участника справились с задачей, просто, один явно лучше. Уж точно тем, кому они готовят завтраки, повезло!

Video: Дашу Астафьеву попытались накормить мясом: Поддавалась ли ведущая соблазну? В новом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище», которое выходит на YouTube Нового канала, шефы готовили походные блюда для певицы и модели – очаровательной Даши Астафьевой. Что из этого получилось, узнайте прямо сейчас!

Что ж, в итоге счет снова 4:4, а точнее у каждого повара на счету по 400 долларов, и следующий выпуск точно расставит всё по местам! Смотрите в воскресенье 5 июля на YоuTube Нового канала 8 выпуск гастрошоу «Хлебное зрелище» с новым звездными экспертом, новыми рецептами и новыми трешовыми усложнениями! Будет весело 🙂