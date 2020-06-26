Популярная модель и певица стала участницей нового выпуска гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового канала и попробовала блюда, которые для нее приготовили шефы Антон Васильев и Илья Сёмин

В ходе съемок проекта выяснилось, что именно повара имеют все шансы завоевать сердце знаменитости:

– Обожаю мужчин, которые готовят, – откровенно призналась Даша Астафьева. – Мужчин, у которых есть свои рецепты и секретики.

Только вот достаточно ли будет знаний и умений шефов «ХЗ шоу», чтобы впечатлить модель, так как в этом выпуске Антону и Илье пришлось готовить в особенно сложных условиях – сидя в детском бассейне, в VR-очках и… с головой коня! Да и ингредиенты достались не совсем «женские».

Video: Даша Астафьева: «Обожаю мужчин, которые готовят!» Популярна модель та співачка стала учасницею нового випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового каналу і скуштувала страви, які для неї приготували шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін

А поскольку, по правилам шоу, шефы не знают, для кого готовят аж до самого финала, то есть риск, что кто-то из них может случайно сделать ставку на сезонную окрошку, которая у Даши Астафьевой в «черном списке»:

– Для меня окрошка навсегда останется самым странным блюдом! – призналась модель. – И те люди, которые ее едят, тоже 🙂 Без обид! По странности оно для меня, как если в ризотто с белыми грибами добавить лимонад дюшес 🙂

Какие блюда шефы приготовили для Даши Астафьевой, рискнет ли модель попробовать оба кулинарных шедевра, и кто из поваров станет лучшим, смотрите уже в эту воскресенье, 28 июня, в 12:00 на YouTube Нового канала в 7 выпуске «Хлебного зрелища».

В тему:

Кулинарные лайфхаки от шеф-поваров, которые пригодятся каждому

Танцевали стриптиз, инстаграмились и пили шоты из декольте: Как развлекались шефы в новом выпуске Хлебного зрелища