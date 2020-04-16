Максим Девизоров рассказал, какой должна быть его девушка

Актер Максим Девизоров, сыгравший дерзкого бэдбоя Дена в «Первых ласточках», рассказал, какой должна быть его девушка, и что общего у него должно быть с… его бывшей женой.

Красавчик Ден с первого своего появления в сериале завоевал сердца поклонниц: симпатичный, харизматичный, сексуальный. Неудивительно, что фанатки стали «заваливать» его Direct в Instagram сообщениями, надеясь зацепить завидного парня.

Но выяснилось, что у Максима есть достаточно четкие критерии, на которые он ориентируется при выборе девушки. И, чтобы завоевать его сердце, недостаточно просто «смазливой мордашки».

Если все пойдет хорошо, я бы уже вскоре хотел нянчить своих детей…

– Хочется такую девушку, которая могла бы направить и что-то подсказать, чтобы была инициативной, – поделился Девизоров с Новым каналом. – У меня такой характер, что иногда ничего не хочется. А вот если бы был запрос от любимого человека, я бы не смог отказать. Если говорить о внешности, то об этом я не задумывался. То, что девушка должна быть симпопуличка, понятно (улыбается). А так я не ориентируюсь на внешность в отношениях. У меня были и рыжие, и брюнетки, и блондинки. Мой рост 183 см, поэтому мне нравятся девчонки пониже – 165-170 см, как моя бывшая жена Аня.

Со своей супругой Анной актер развелся несколько лет назад, и хотя брак был недолгим, Максим до сих пор вспоминает эти отношения с ноткой грусти:

– Мы познакомились в университете. С первых дней у нас возникла симпатия, которая переросла в отношения. Через год сыграли свадьбу. Казалось, что нашли друг друга. Но спустя полгода Аня сказала, что мы поторопились, ошиблись. Для меня это была любовь. Тяжело пережил, когда она попросила развод.

Сейчас у Максима в приоритете карьера, но все мы прекрасно знаем, как чувства могут легко «смешать все карты»:

– Прежде всего, хочу реализоваться как мужчина и актер, стать мастером в своей профессии, а потом уже думать о семье, – признается Максим. – Не знаю, насколько этот процесс может затянуться. Если все пойдет хорошо, я бы уже вскоре хотел нянчить своих детей…

Что ж, посмотрим, как сложиться судьба Максима, ведь карьера его развивается достаточно стремительно. После «Первых ласточек» он сыграл одну из главных ролей в «Новенькій», снялся в фильме «Номера» Олега Сенцова, а сейчас активно готовится ко второму сезону «Первых ласточек», который скоро зайдет в съемки.

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