Притула, Костромичева, Мокриди и другие звезды – о воспитании детей

В первый день лета мир отмечает Международный день защиты детей. Этот праздник лишний раз напоминает, что мы должны заботиться о подрастающем поколении. Ведущие Нового канала – тоже мамы и папы. Они поделились своими принципами воспитания и рассказали, что для них главное в отношениях с их чадами

Сергей Притула, ведущий «Хто зверху?», «СуперИнтуиция» и «Дети против звезд»

– Головний принцип виховання – бути чесним у стосунках і не нав’язувати дітям своїх уподобань, – утверждает Притула. – Підтримувати їх у захопленнях і починаннях. Ну, і жити так, щоб ним не було за нас соромно. Намагаюся бути прикладом. Щодо сина, то я пишаюся насамперед тим, що прищепив йому любов до читання книг. Малий читає «запоєм». А ще переконав у важливості вивчення англійської мови. Він надзвичайно швидко читає, і його розмовна англійська майже позбавлена акценту, який так дошкуляє мені. А донька Соломійка поки що маленька, тому важко зараз у її розвеселому дитинстві знайти особисто мої батьківські досягнення. Наразі це командна робота – і мене, і Каті, і Діми, і бабусь, і дідуся.

Крутые места Киева. Гайд от Сергея Притулы

Алла Костромичева, ведущая проекта «Топ-модель по-украински»

– Сын Сальваторе почти всегда находится рядом со мной, – говорит Алла. – Вообще мы живем в Нью-Йорке, но, когда я прилетаю в Киев на несколько месяцев на съемки «Топ-модели по-украински», всегда беру его с собой. Исключение – Недели моды в других странах, там насыщенный график не позволяет нам проводить время вместе. Назвать идеальной мамой меня нельзя, потому что мне не хватает терпения заниматься с сыном и развивать весь его потенциал. Если он не хочет писать буковки, то я отвечаю: «Ладно, тогда не будем. Пошли лучше что-то из конструктора построим, мне это тоже интересно». Я считаю, что качество времени, проведенного с ребенком, очень важно.

Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки»

– У нас с мужем воспитание детей можно свести к правилу пяти «не»: не лгать, не пугать, не кричать, не унижать, не пинать, – делится Мокриди. – В семье должна быть такая атмосфера, чтобы ребенок хотел возвращаться домой, нуждался в общении и родительских советах. Чрезмерная строгость только отталкивает. Ребенок будет доверять лишь тогда, когда поймет, что родители не лгут даже в мелочах. Любовь и искренность – залог хороших отношений. Я убеждена, что семья – это команда. Надо вместе работать и вместе отдыхать.

Тогда и сейчас: как звезды Нового канала изменились с детства

Анна Олицкая, ведущая тревел-реалити «У кого більше?»

– Я постоянно распылялась – отдавала 50% времени работе, а 50% – воспитанию сына Тимофея, – объясняет Анна. – Со временем поняла, что нужно вовлекать его в свой рабочий процесс, по-другому – никак. Он снимался во всех моих сюжетах для Нового канала, приезжал на съемки, монтажи, видел, как это все делается. Когда я запустила YouTube-канал, он продолжил наблюдать за тем, как я работаю. На съемки, правда, пока не ездит, но вовлечен в рабочий процесс. С монтажом он уже на «ты», даже в соцсетях выставляет видео, которые сам монтирует.

Олег Кензов, ведущий реалити «Кохання на виживання»

– Надо быть друзьями для своих детей, – говорит Олег. – Иногда родители превращаются в скучных взрослых. Они забывают, что тоже были детьми. Я стараюсь быть на одной волне с дочкой. Строгость и террор никогда к хорошему не приводили. Доброта, ласка и диалог с ребенком – вот на этом строятся мои отношения с дочерью. Я не строгий папа.