Леся Никитюк показала глубокое декольте

Ведущая «Кто против блондинок?» поделилась снимком в необычном купальнике

Леди Ле – обладательница длинных ног и точеной талии, поэтому неудивительно, что ведущая часто делится с подписчиками фото в достаточно откровенной одежде. Не успели поклонники похвалить фигуру Леси в прозрачном боди, как она выложила снимок в купальнике, который подчеркивает каждый изгиб! Оригинальная модель с длинным рукавом и глубоким вырезом открывает плоский живот ведущей и наглядно демонстрирует результаты ее интервального голодания!

В комментарии под постом ведущая призналась, что снимок сделан на пляже Гидропарка, и на самом деле она мечтает уже поскорее увидеть море. Что ж, мы уже видели, какой список стран MUST VISIT у Леси, так что неудивительно, что она, как никто другой, ждёт открытия авиасообщения!

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