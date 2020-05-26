Леся Никитюк в прозрачном боди: Откровенно и очень горячо!

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) устроила фотосессию на кровати в кружевном белье

Леся Ивановна Никитюк – обладательница роскошный фигуры. Длинные ноги, тонкая талия… Не удивительно, что Леди Ле часто делится снимками, на которых она в купальниках, коротких шортиках, топах и облегающих платьях. Ей к лицу такие наряды!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 24 Май 2020 в 12:51 PDT

Откровенный снимок в боди вызвал ажиотаж в комментариях под постом в Instagram: «Леся, шо ти робиш??? Так не можно прєкращай!!!)) Капець!!!!!????????» – написал певец Сергей Бабкин.

А вот друг Леси, ведущий Андрея Бедняков с юмором намекнул на сходство ажурного боди с авоськой: «Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?!».

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На самом деле, такой смелый лук выберет не каждая девушка, и то, что Леся Никитюк не скрывает свою фигуру – очередной бонус в копилочку ведущей. Умница, красавица, основательница бренда одежды… Интересно, сможет ли устоять перед Лесей завидный холостяк Олег Кензов, который стал участников нового выпуска «Кто против блондинок?». Смотрите в 19:00 во вторник на Новом канале.

Фото: @lesia_nikituk