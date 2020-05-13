Ведущий Нового канала Александр Педан поделился рецептом приготовления сытного и полезного блюда

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) – нечастый гость на своей кухне. Признается, ответственная за приготовление блюд в их семье жена. Правда, во время карантина у Александра Педана появилась привычка готовить для всей семьи завтрак. А недавно он похвастался еще и рецептом рагу из кролика, которое приготовил в печи-тандыре. Хотя это блюдо подойдет и владельцам газовой или электроплиты.

Как приготовить рагу из кролика по-педански: рецепт

Ингредиенты:

1 шт. – кролик

6 шт. – картофель

2 шт. – морковь

2 шт. – лук

3 шт. – яблоки

400 г – подсолнечное масло

чеснок, зелень по вкусу

соль, перец по вкусу

1 л – вода

Рагу из кролика по-педански: готовим пошагово

Разогреваем казан и наливаем туда 200 г подсолнечного масла. Предварительно моем и нарезаем кролика, закладываем его в казан. Солим и перчим по вкусу. Обжариваем до золотистой корочки.

Вытаскиваем кролика и даем ему некоторое время «отдохнуть». Вместо него кладем в котел чищеный и мытый картофель. Можно не нарезать кусочками, а обжарить целиком.

Когда картофель станет золотистым, вытаскиваем его и моем казан от «старого» масла.

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В чистый котелок наливаем столько же масла, 200 г, и снова кладем картофель. К нему добавляем нарезанные крупными кусками лук и морковь. Сверху кролика. И снова морковь и лук. Все выкладываем слоями.

Покрываем блюдо нарезанными на четвертинки яблоками. Последние кладем шкурками вверх, чтобы они отдали весь вкус.

Добавляем несколько зубчиков чеснока, зелень. По вкусу солим и перчим. Заливаем блюдо одним литром воды и закрываем казан крышкой.

Готовим около полутора часов. Даем еще несколько минут остыть и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!