Карантин и самоизоляция заставили многие продакшны пересмотреть подход к съемочному процессу. На сайте и YouTube Нового канала за период карантина вышло бесконтактное диджитал-шоу «Эксперты на карантине» собственного производства, а уже сегодня состоялась премьера онлайн-ситкома «#чатнутые».

12 селебритиз, три дня на сценарий, четыре дня на репетиции, три дня на съемку и четыре на монтаж. Все! Украинский онлайн-ситком «#чатнутые» готов. Это легкая, атмосферная история, снята продакшном «WhyNot?Enot», состоит из пяти серий, и будет показана на YouTube Нового канала.

Как спасти бизнес в период карантина, но при этом еще и привыкнуть к новым реалиям, когда вся семя находится все время вместе? Этими вопросами задались главные персонажи онлайн-ситкома.

Вы увидите Ольгу Сумскую в роли владелицы ресторана, Руслану Писанку в образе мамы, которая сходит с ума от онлайн-школы и родительских чатов. Владимир Остапчук перевоплотится в маркетолога, а звезда сериала «Мухтар» Павел Вишняков – в миллионера. Алексей Тритенко («Коли ми вдома») станет шеф-поваром, а звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес – женой миллионера. Звезда сериала «КДН», блогер Богдан Шелудяк в роли альфонса на карантине – то еще зрелище. Камео сыграют телеведущая Леся Никитюк (Новый канал) и певица Слава Каминская.

Video: YouTube-премьера на Новом! Леся Никитюк, Слава Каминская, Богдан Шелудяк – в онлайн-ситкоме «#чатнутые» Украинский онлайн-ситком #чатнутые - это легкая, атмосферная история, которую уже можно посмотреть в Youtube Нового канала. Камео сыграли Леся Никитюк и Слава Каминская

Video: YouTube-премьера на Новом! Леся Никитюк, Слава Каминская, Богдан Шелудяк – в онлайн-ситкоме «#чатнутые» Украинский онлайн-ситком #чатнутые - это легкая, атмосферная история, которую уже можно посмотреть в Youtube Нового канала. Камео сыграли Леся Никитюк и Слава Каминская

Каждый актер снимал реально у себя дома, сам выставлял свет, был для себя и костюмером, и визажистом, и оператором.

– Группа сценаристов – я, Наташа Жидкова и Настя Елисеева – придумали и написали сценарий под конкретных актеров, при этом не имея ни от одного из них подтверждения участия. Но все удалось. «#чатнутые» снимался с помощью приложения для видеоконференций, – рассказывает Евгений Таллер, CEO продакшна «WhyNot?Enot». – Актеры реально репетировали, разводили мизансцены, подавали текст друг другу в таком формате. Каждый из них был для себя же и оператором-постановщиком, и реквизитором, и гаффером, и гримером, и стилистом. Они сами себе выставляли свет и снимали на телефоны. Потом мы это видео по всему городу ездили собирали, заливали себе и монтировали. От идеи это снять и до выхода серии прошло две недели.

Звездный состав уговаривать долго не пришлось. Ведь веб-сериалы – это не только мировой тренд, но и актерская провокация, которая проявляет новые грани мастерства.

– Актеры восприняли съемки, как творческое баловство, но все кайфонули от процесса, – продолжил Евгений Таллер.

Каким может быть ситком, снятый полностью дистанционно, уже можно посмотреть на YouTube Нового канала. Первые две серии ждут ваших отзывов и комментариев.

О чем «#чатнутые»?

Герои сериала – это мы. Владельцы среднего бизнеса, мамы, которые вынуждены делать с ребенком уроки онлайн, мужья, которые не знают, о чем поговорить с женой, папы, сотрудники, друзья… Этот сериал о людях, которые оказались дома, и соблюдают карантин. Всех нас объединила самоизоляция, мы стали звонить тем, с кем не общались больше года, простили тех, на кого были обижены и влюбились в тех, кого не замечали!

В ролях: Ольга Сумская – владелица ресторана Анна Юрьевна. Владимир Остапчук – маркетолог Зорян. Виктория Зубрейчук – бухгалтер Соломоновна. Анна Кузина – директор ресторана Маша. Алексей Тритенко – шеф-повар Руслан. Валерия Товстолес – жена миллионера Милена. Руслана Писанка – мама и жена Оля. Богдан Шелудяк – альфонс Тема. Павел Вишняков – миллионер Игорь. Андрей Трушковский – бизнес-коуч. Камео – Леся Никитюк, Слава Каминская