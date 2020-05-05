Рецепт окрошки от Юлии Панковой

Ведущая Нового канала рассказала, как она готовит холодный весенний суп

Супы можно легко приспособить к сезону. И в этом их ценность. Вот уже появились редис и зелень. Ведущая программы «Ревизор» ( Новый канал ) Юлия Панкова рекомендует приготовить легкую, питательную и вкусную окрошку.

– Название популярного супа происходит от глагола «крошить» – мелко нарезать, – рассказывает Юля. – Базовые ингредиенты нужно порезать и залить квасом. Блюдо готовится очень быстро и подается холодным. Такой суп хорошо утоляет жажду. Я уже сезон окрошки открыла, и вам советую!

Как приготовить окрошку

Ингредиенты:

3 шт. – яиц,

2 шт. – картофеля,

3 шт. – редиса,

1 пучок – зеленого лука,

2 шт. – огурцов,

½ л – хлебного кваса,

½ л – воды,

3 ст. л. – сметаны,

щепотку соли.

Рецепт окрошки пошагово:

1. Отварите картофель и яйца.

2.Порежьте лук, положите его в кастрюлю и хорошенько разотрите с солью.

3.Добавьте к луку мелко порезанные другие ингредиенты.

4.Залейте водой и квасом, добавьте сметану.

Приятного аппетита!

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