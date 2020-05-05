Рецепт окрошки от Юлии Панковой
Ведущая Нового канала рассказала, как она готовит холодный весенний суп
Супы можно легко приспособить к сезону. И в этом их ценность. Вот уже появились редис и зелень. Ведущая программы «Ревизор» ( Новый канал ) Юлия Панкова рекомендует приготовить легкую, питательную и вкусную окрошку.
– Название популярного супа происходит от глагола «крошить» – мелко нарезать, – рассказывает Юля. – Базовые ингредиенты нужно порезать и залить квасом. Блюдо готовится очень быстро и подается холодным. Такой суп хорошо утоляет жажду. Я уже сезон окрошки открыла, и вам советую!
Как приготовить окрошку
Ингредиенты:
3 шт. – яиц,
2 шт. – картофеля,
3 шт. – редиса,
1 пучок – зеленого лука,
2 шт. – огурцов,
½ л – хлебного кваса,
½ л – воды,
3 ст. л. – сметаны,
щепотку соли.
Рецепт окрошки пошагово:
1. Отварите картофель и яйца.
2.Порежьте лук, положите его в кастрюлю и хорошенько разотрите с солью.
3.Добавьте к луку мелко порезанные другие ингредиенты.
4.Залейте водой и квасом, добавьте сметану.
Приятного аппетита!
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