Цитрусовый кекс по рецепту Юлии Панковой
Ведущая Нового канала рассказала, какой выпечкой балует родных на карантине
Во время самоизоляции Юлия Панкова успевает проводить проверки заведений для спецпроекта «Ревизор. Карантин», делиться полезными лайфхаками и готовить вкусняшки. По ее рецептам блюда всегда получаются вкусными. А их приготовление не требует много времени и усилий.
– У меня пасочки уже закончились, – рассказывает Юля Новому каналу. – Но еще хочется побаловать себя выпечкой. И я решила порадовать родных и приготовила цитрусовый кекс. Для него нужны очень простые ингредиенты.
Цитрусовый кекс: пошаговый рецепт приготовления
Ингредиенты:
350 г – сахара
270 г – муки
5 шт. – яиц
150 мл – жирных сливок или йогурта
100 г – сливочного масла
Цедра двух лимонов (или апельсинов, или 1 апельсин + 1 лимон)
5 г – разрыхлителя для теста
1 щепотка соли.
Приготовление:
- Разогреть духовку до 165 °С.
- Разбить яйца в чашу миксера, всыпать сахар и соль, на средней скорости взбивать 5-10 минут.
- Муку просеять вместе с разрыхлителем. Натереть цедру лимонов, добавить в муку. Растопить сливочное масло.
- Влить в муку яйца с сахаром, хорошо перемешать, затем сливки, снова перемешать, затем растопленное масло и снова перемешать.
- Вылить тесто в форму так, чтобы осталось не менее ⅓ от верхнего края, поставить в духовку, разогретую до 165°С. Через 40 минут снизить температуру до 140°С и выпекать еще 40 минут.
- Минут за 20 до конца приготовления проверить готовность кекса зубочисткой. В зависимости от духовки выпечка может готовиться быстрее или медленнее. Если кекс готов, на зубочистке не останется влажных следов от сырого теста.
- Вынуть кекс на решетку и дать остыть, затем переложить на бумагу для выпечки.
Приятного аппетита!
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