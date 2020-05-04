Какой трек ты хочешь услышать в веб-сериале Нового канала? Голосуй!

Помоги своему фавориту прозвучать в крутом молодежном проект

Новый канал уже активно готовит для тебя свой первый веб-сериал! Поэтому поиски песен, которые войдут в его саундтрека продолжаются! До 21 мая 2020 года на нашем сайте и в наших социальных сетях проходит конкурс «Garage Мьюзик». В нем посетители нашего сайта и подписчики @novy_se.reals голосуют за свои любимые композиции. Всю неделю ты можешь голосовать за своего фаворита в сториз. А в воскресенье мы определим двух победителей недели, которые наберут больше всего лайков. Именно они и попадут в финал, где из восьми финалистов выберут одного победителя!

И вот третья неделя голосования уже началась на странице @novy_se.reals! Заходи в наш сериальный Instagram и ставь лайки своим фаворитам. Ведь именно ты решаешь судьбу музыкальной составляющей первого веб-сериала Нового канала!



Победителей третьей недели конкурса «Garage Мьюзик» мы определим уже в это воскресенье, 10 мая. А в финальный день «Garage Мьюзик», 21 мая Новый канал объявит своего победителя! Хочешь, чтобы твой трек прозвучал в веб-сериале Нового канала, скорее заполняй заявку и присылай свою песню! Используй этот шанс!

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