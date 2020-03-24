Гостями станут больные Covid-19

Американская телеведущая Опра Уинфри запускает новое шоу «Oprah Talks». Его темой станет пандемия коронавируса. Посмотреть шоу можно будет в свободном доступе на платформе Apple TV +.

Лучшая интервьюерка Опра Уинфри сознательно относится к ситуации в мире, а потому поддерживает инициативу #залишайсявдома. Поэтому записывать свое новое шоу Опра будет прямо из своего дома. Гости приходить к знаменитости не будут. Связываться с ними телеведущая будет по Skype. Первым гостем станет Идрис Альба, у которого недавно обнаружили коронавирус.

В первом выпуске Уинфри поговорить с актером о ходе его болезни, самочувствии и способах лечения. К их разговору присоединится и жена Идриса – Сабрина Дору, которая отказалась от самоизоляции и проводила время со своим любимым, из-за чего тоже заболела.

Фото: Getty Images

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