Группа StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев – Нового канала, ICTV, CТБ и Оце ТБ – слоганом #залишайсявдома.

– Мы призываем и другие телеканалы присоединиться к нашей инициативе. Добавить ко всему, что мы делаем как ответственные вещатели – снятым роликам и качественной, проверенной информации, которую мы собираем в интересах сохранения жизней украинцев и остановки мировой пандемии коронавируса – самое важное и самое простое сообщение, лучшее решение помощи себе и стране – #залишайсявдома, – прокомментировал президент группы Александр Богуцкий.

Video: StarLightMedia призывает телегруппы добавить в логотип призыв #залишайсявдома Группа StarLightMedia добавила к эфирным лого слоган #залишайсявдома

Напомним, что социальные ролики, снятые StarLightMedia, открыты и бесплатны для всех, кто заинтересован в их распространении.

Больше новостей:

Не прикасайся к лицу! Александр Педан рассказывает, как уменьшить риск заражения коронавирусом

Коронавирусу – бой! Леся Никитюк показывает, как правильно мыть руки

Сохраняй спокойствие! Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина