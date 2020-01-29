Алексей Гладушевский: «От контента «Starlight Originals» у зрителя будет разрываться душа»

Алексей Гладушевский, который до последнего времени возглавлял Новый канал, получил должность Creative Producer Original Content нового направления – «Starlight Originals». И уже поделился с нами своими планами.

Спецпроект Нового канала «Первые ласточки» впервые на всю страну показал реальные проблемы украинских подростков: непонимание родителей, одиночество, самоубийство…

О нем давно говорили и хотели реализовать. Но не было уверенности, что зритель воспримет подобный контент. Теперь холдинг StartLightMedia готов развивать новую творческую платформу, и создал продюсерский центр, который будет заниматься разработкой и производством мультиплатформных сериалов – «Starlight Originals»

– Если мы начали об этом говорить, то должны продолжать, – говорит Алексей Гладушевский. – У нас появился другой посыл, который я не хочу потерять. Всегда пытался всех убедить, что такие проекты нужно делать. Хорошо, что нашлись люди, которые поверили и поддержали эту идею, когда начинал ее продвигать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram gladushevskyy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Спецпроект «Первые ласточки» стал началом нового уровня драматургии – с темами, которые часто замалчивались на телевидении.

– У Нового канала есть зритель, который за несколько десятков лет привык к развлекательному контенту, – рассказывает Алексей Гладушевский. – Но мы больше не можем не говорить в художественных сериалах о человеческих проблемах, о необычных проявлениях в их отношениях.

Аудитория всегда делилась на 95% людей, которые смотрят то, что им предлагает телевидение, и 5%, которые хотят чего-то другого.

– Фишка в том, что именно эти 5% всегда формировали вкусы и тенденции для остальных зрителей, – рассуждает Алексей. – 95% всегда хотели узнать, что же сейчас смотрят те 5%, которые были некими вестниками нового. И когда телевидение перестало те 5% «подкармливать», они ушли с телевидения. Оно перестало для них быть событийным относительно художественного контента. Сейчас, вроде бы, сериалов в Украине выходит много. А вот какое-то название припомнить трудно.

Алексей Гладушевский признается, что запуск молодежного триллера «Первые ласточки» был для него неким «шахом» и «матом». Говорит, что четко понимал – здесь может быть либо проигрыш, либо победа.

– Попробовали. И зритель появился. Потому что это было честно и искренне. Признаюсь, мы даже не могли представить, что будет такой эффект. Множество отзывов, просмотров, звонков… Теперь понимаю, что канал на правильном пути, – говорит Алексей.

Алексей Гладушевский: «Новый канал нарушил тишину»

Сейчас именно тот момент, когда нужно продолжить движение вперед. Поэтому StartLightMedia создал продюсерский центр «Starlight Originals».

– Мы будем делать совсем другой уровень контента, – говорит Алексей. – Планируем производство, где героя драматургически покажут с разных сторон так, что у зрителя будет разрываться душа. Я вижу, как это должно быть. Готов горы свернуть!

Посмотреть эту публикацию в Instagram gladushevskyy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В «Starlight Originals» уже началась активная работа над новыми интересными темами сценариев и поиском авторов, которые смогут воплотить все идеи. Ведь продюсерский центр планирует реализовывать проекты с нестандартным замыслом и подходами.

– Мы не станем привлекать авторов, писавших мелодрамы 20-30 лет назад, – рассказывает Алексей. – Хоть и понимаю, что они профессионалы! И тут у меня нестандартный подход, который сейчас проявляется в методе попыток (улыбается). Я долго присматривался к нескольким авторам, писавшим сценарии для кино и сериалов. Когда читал эти работы, мне казалось, что это немного не их. А еще я следил за журналистами, писавшими статьи и обзоры о фильмах для профильных изданий. Тем, которые выделялись искренностью и смелостью высказываний, предложил написать начала сюжетов по моим идеям. Знаете, и был приятно удивлен нашими творческими точками касания. Более того, когда читал текст, не мог поверить, что автор пережил те же эмоции, что и я. Ведь сначала думал, что не так поймут, почувствуют. Оказалось все наоборот, и на 80% текст перекликается с моими ощущениями. Рад, что и они готовы к экспериментам. Уверен: из этого получится что-то интересное!

Посмотреть эту публикацию в Instagram gladushevskyy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Главным отличием проектов «Starlight Originals» от телевизионных будет раскрытие всем известных тем с помощью нестандартных подходов. Порой даже провокационных.

– О насилии в семье уже много было сказано в различных телешоу, – говорит Алексей. – Но так, как мы придумали об этом говорить в одном из сериалов, никто до нас не делал. Тема толерантности в отношениях между мужчиной и женщиной всегда поднималась очень поверхностно, мы и здесь «погрузимся» глубже. Хотим изменить и подход к освещению эротических сцен. Ведь, к сожалению, они часто выглядят вульгарными и неуместными.

Название и идею первого спецпроекта «Starlight Originals», 4-серийного сериала, Алексей планирует представить в начале весны. А до конца года – реализовать два проекта.

– Я не гонюсь за количеством, – говорит Алексей Гладушевский. – Для меня важно сделать 2-3 качественных проекта. Те, с кем делюсь своими планами, говорят, что это нереально! Но мало кто знает, что у меня написан сценарий, пилот, разработана концепция, и я уже начал собирать команду единомышленников. Надеюсь, что все замыслы на 2020-й реализую в течение года!

Фото – Дмитрий Комиссаренко