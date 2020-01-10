Алексей Гладушевский возглавит новое направление в группе StarLightMedia

В конце 2019 года Новый канал презентовал спецпроект «Первые ласточки», который сразу вызвал шквал эмоций у украинцев. В интернете его уже посмотрело более 3,5 миллионов человек. О молодежном сериале до сих пор говорят в социальных сетях, школах и родительских чатах. А Национальная «горячая линия» ОО «Ла Страда-Україна» ежедневно продолжает принимать десятки обращений от подростков, которые делятся своими разочарованиями и переживаниями.

В один день Новый канал стал рупором, из которого прозвучали на всю страну реальные проблемы подростков: буллинг, одиночество, самоубийство… «Первые ласточки» дали четкое понимание того, что люди нуждаются в таких проектах.

– Сегодня нужно рассказывать истории разными средствами, говорить с аудиторией не только на консервативном языке. И в интернете мы можем позволить себе больше, чем на традиционном ТВ. Именно поэтому в мире сериалы вышли за рамки телевидения. И мы будем создавать продукт, о котором станут говорить в интернете, – комментирует нововведение директор дивизиона «Вещание» Дмитрий Троицкий.

В мире уже давно откровенно говорят о проблемах с помощью художественных сериалов. Создается контент, который отличается от того, что показывало эфирное телевидение. Реализовывали его на ОТТ платформах. StarLightMedia идет в ногу со временем и создает продюсерский центр, который будет заниматься поиском, разработкой и производством мультиплатформных сериалов – «StarLight Originals». Должность Creative Producer Original Content нового направления получает Алексей Гладушевский, который до последнего времени занимал должность генерального директора Нового канала.

– Хочу в этой истории – «StarLight Originals» – поднимать темы, которые в эфирном телевидении не поднимаются, – говорит Алексей. – Уровень контента – другой. Мы создадим то, что будем показывать на платформе и в эфире, а также то, что только на платформе. Сейчас работаем над бизнес-планом, стратегией и направлениями контента. Понимаю, что начинается сложная история, будет тратиться много сил и энергии.

Алексей Гладушевский признается: когда увидел кадры со съемочной площадки «Первых ласточек», подумал, что именно это он давно хотел воплотить. Совсем другой вид контента. Он рад, что рискнул и запустил. И теперь готов внедрять «StarLight Originals».

– Я всегда был творцом, – продолжает Алексей. – Мне хотелось самому создавать художественные сериалы, интересные программы… Сейчас понимаю, что хочу запустить это сериальное подразделение. Я вижу, как это должно быть. Уже готов горы свернуть! Пора выходить за рамки.