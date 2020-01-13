На Новом канале – новый генеральный директор

С сегодняшнего дня Новый канал будет возглавлять Ольга Задорожная. Она сменила на посту Алексея Гладушевского, который стал главой направления «Starlight Originals»

Несколько лет назад Ольга Задорожная уже была частью команды Нового, в которой она за 15 лет успешно прошла путь от редактора программной службы до программного директора. За время ее работы на канале был реализован один из самых успешных проектов – «Фабрика зірок», который дал старт певческой карьере многих артистов отечественного шоу-бизнеса. Также запустили любимую программу украинцев «Ревизор», которая до сих пор анализирует и улучшает сервис в заведениях. А еще именно тогда на Новом начало развиваться кино- и сериальное производство.

– Как поется в одной песне: «History repeating». Мы рады, что к нам присоединяется еще один сильный и очень опытный игрок, широко известный в медиаиндустрии. Желаем Ольге Задорожной новых успехов на Новом канале! – комментирует назначение директор дивизиона «Вещание» Дмитрий Троицкий.

Ольга Задорожная рада, что снова будет иметь возможность реализовывать интересные идеи и создавать проекты с новоканальцами.

– Я знакома с изменениями в группе StarLightMedia в рамках трансформации. И мне интересно стать частью команды, реализующей эти новации. Уже некоторое время я удаленно, но вовлечена в работу канала, поэтому первые шаги к изменениям уже сделаны. В наших планах – запустить как минимум несколько очень интересных проектов. О более конкретных целях поговорим через несколько месяцев, – интригует Задорожная.

Приятные сюрпризы ждут зрителей Нового канала уже в 2020 году. Следите за анонсами – нам есть, чем вас удивить.