«Галочку» и кальций: что желают звезды Нового канала

Новый год и Рождество – праздники, которые многие из нас ждут целый год. 31 декабря мы вспоминаем прошедший год и подводим итоги. На Рождество собираемся за столом всей семьей и тепло проводим время в тесном кругу. Эти праздники – время, когда начинаешь верить в сказку. В этот волшебный период мы звоним родным и близким, чтобы сказать душевные слова и пожелать всего лучшего в новом году.

К поздравлениям присоединились и ведущие Нового канала. И получилось у них это довольно ярко и креативно.

Кальций – наше все

Сергей Притула в своем поздравлении со всевозможными зимними праздниками чуть не дошел до Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля. Кроме этого, ведущий пожелал всем иметь побольше кальция в организме. И это неудивительно. Ведь еще летом, во время празднования своего дня рождения, он поскользнулся, танцуя возле бассейна. Ведущий упал и получил серьезный перелом ноги и растяжение связок. После этого Сергей перенес несколько операций, период реабилитации, и долгое время передвигался с помощью костылей.

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– Дозвольте привітати вас з усіма новорічно-різдвяними святами, – начал Притула. – Вітаю вас з Андрія, з Миколая, з Ганни, з католицьким Різдвом, з Новим роком, з православним Різдвом, зі старим Новим роком, з Йордана. Друзі, в 2020-му я вам насамперед бажаю, щоб у вашому організмі було дуже багато кальцію. Повірте, це важливо. Щастя, здоров’я!

Главное – это галочка

Оригинальное поздравление придумал Александр Педан. В уходящем году его аккаунт в Instagram наконец-то удостоился заветной «галочки». Ее обычно ставят на профиль публичной личности. Значок размещается рядом с именем владельца страницы, подтверждая, что она официальная и не является подделкой. Примечательно, что Александр не один раз отправлял запрос в офис Instagram, чтобы ему выдали ту самую «галочку». В день, когда это наконец-то свершилось, ведущего поздравили с этим событием множество его звездных коллег.

– Я вам желаю, чтобы каждому в Новом году выдали «галочку»! С Новым годом! – сказал Педан.

Цените моменты и людей

Леся Никитюк предложила всем вспомнить о самых близких, и ценить моменты, проведенные с ними. Ведь очень часто бывает, что из-за постоянной занятости мы забываем позвонить родным или приехать к ним в гости. Что уж говорить о большей части звезд украинского шоу-бизнеса, которые работают в новогоднюю ночь и встречают Новый год на сцене, а не с родными за праздничным столом.

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– Я хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым, – обратилась к поклонникам Нового канала Леся. – Желаю вам здоровья, чтобы вы никогда не забывали о своих родителях, чтобы ценили свою семью, друзей. И чтобы все были в мире, согласии, спокойствии. От всей души, хочу всем пожелать удачи и хороших эмоций.

Желание загадай

Как говорил Антон Павлович Чехов, краткость – сестра таланта. Олег Кензов, как и его коллега Александр Педан, решил последовать этому правилу. Ведущий пожелал всем, чтобы самые заветные желания сбылись. Кстати, большинство из нас загадывает их именно в полночь новогодней ночи. Так пусть же они сбудутся!

– Поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы все мечты воплощались в жизнь! Желаю крепкого здоровья, чтобы все, что вы хотите, о чем мечтаете свершилось в 2020 году. Чтобы все плохое осталось в старом году, а все хорошее перешло в новый!, – заключил ведущий «Кохання на виживання».

После таких слов хочется верить только в хорошее. И пусть все, что пожелали звезды Нового канала, действительно сбудется! С Новым годом и Рождеством! И не забудьте запастись кальцием!