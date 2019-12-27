Леся Никитюк проспала Новый год

На съемках спецпроекта «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» ведущая Нового канала рассказала, как однажды провела главный праздник года в постели, и поделилась, с кем будет в эту новогоднюю ночь.

Встретить Новый по-дурацки боятся, наверное, все. Кто-то 31 декабря избегает лифтов, чтобы не застрять. Кто-то открывает заранее шампанское и держит пробку, чтобы не пропустить бой курантов. А кто-то боится прилечь, чтобы не проспать праздник.

Лесю Никитюк обокрали на Новый год

Ведущая Леся Никитюк не переживает, что проведет праздники в объятиях Морфея. С ней это уже было.

– Прошлый Новый год был самый дурацкий в моей жизни, – призналась на съемках «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» Леся Никитюк. – Я тогда устала настолько, что просто наелась мандаринок и уснула со своей собакой. Когда ты много работаешь и постоянно стараешься выдавать зрителям качественный продукт, то усталость может победить. Так и случилось…

Любовь, дети, путешествия: звезды Нового канала рассказали о достижениях за 10 лет

Хотя в народе и говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, это точно не о Лесе Никитюк. За год ведущая снялась в четырех проектах Нового канала, успела записать авторскую песню, объехать восемь областей Украины и много раз слетать за границу. На праздники она думает немного сбавить обороты.

– Новый год планирую отмечать в компании друзей. А Рождество, естественно, с родителями, семьей и крестницей.

DZIDZIO заврался на Новый год

Канун зимних праздников Леся проведет с телезрителями на экране. Она будет блистать в шоу «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» в качестве героини телевизионной карикатуры – сходит на свидание вслепую и поднимет тост за наступающий 2020 год.