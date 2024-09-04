04 сентября

Таланты на грани совершенства! Неймовірні дуети 2024. Выпуск 3 от 04.09.2024

Шоу Неймовірні дуети 2024 3 выпуск от 04.09.2024 станет твоим проводником в увлекательный мир музыки! В этом выпуске шоу наставником станет MELOVIN – звезда украинской сцены, чей голос и эпатаж захватывают с первой ноты.

Будучи воплощением музыкальной харизмы и креативности, он добавит в шоу Неймовірні дуети 2024 свои неповторимую магию и вдохновение. MELOVIN готов делиться своим богатым опытом, и его цель – найти тех, кто не боится рисковать и обладает настоящим музыкальным ДНК.

Поэтому не пропусти и узнай прямо сейчас, кто из амбициозных участников получит шанс попасть на большую сцену? Из-за чего MELOVIN едва не отказался от выступления? И кто из его подопечных завоюет сердца зрителей и жюри? Смотри шоу Неймовірні дуети 2024 3 выпуск от 04.09.2024 на сайте Нового канала.

Неймовірні дуети 2024

Неймовірні дуети 2024 2 выпуск 

Новый каналНеймовірні дуети2024
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Таланты на грани совершенства! Неймовірні дуети 2024. Выпуск 3 от 04.09.2024

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