Шоу Неймовірні дуети 2024 3 выпуск от 04.09.2024 станет твоим проводником в увлекательный мир музыки! В этом выпуске шоу наставником станет MELOVIN – звезда украинской сцены, чей голос и эпатаж захватывают с первой ноты.

Будучи воплощением музыкальной харизмы и креативности, он добавит в шоу Неймовірні дуети 2024 свои неповторимую магию и вдохновение. MELOVIN готов делиться своим богатым опытом, и его цель – найти тех, кто не боится рисковать и обладает настоящим музыкальным ДНК.

Поэтому не пропусти и узнай прямо сейчас, кто из амбициозных участников получит шанс попасть на большую сцену? Из-за чего MELOVIN едва не отказался от выступления? И кто из его подопечных завоюет сердца зрителей и жюри? Смотри шоу Неймовірні дуети 2024 3 выпуск от 04.09.2024 на сайте Нового канала.

Неймовірні дуети 2024

Неймовірні дуети 2024 2 выпуск