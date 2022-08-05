Вишневая гранита для жаркого дня от Алекса Якутова

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Летний освежающий десерт с итальянскими нотками
Гранита – традиционное блюдо из Сицилии. Считается, что итальянцы обязаны ее появлению арабам, которые привезли с собой освежающий десерт из льда. Когда-то позволить себе ледяной десерт летом могли только состоятельные граждане, ведь для приготовления использовали снег, который собирали на вершинах гор и хранили в специальных пещерах. Как приготовить домашнюю граниту из вишневого фреша – рассказывает Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.
Малиновое мороженое: рецепт приготовления в домашних условиях
Ингредиенты:
Приготовление:
Совет: если вы хотите сделать алкогольную граниту, то к концу заморозки можете добавить немного бурбона или игристого вина.
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