Новый канал>На ножах>Новости

Вишневая гранита для жаркого дня от Алекса Якутова

рецепт из вишни

Летний освежающий десерт с итальянскими нотками

Гранита – традиционное блюдо из Сицилии. Считается, что итальянцы обязаны ее появлению арабам, которые привезли с собой освежающий десерт из льда. Когда-то позволить себе ледяной десерт летом могли только состоятельные граждане, ведь для приготовления использовали снег, который собирали на вершинах гор и хранили в специальных пещерах. Как приготовить домашнюю граниту из вишневого фреша – рассказывает Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

Cейчас смотрят

Малиновое мороженое: рецепт приготовления в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Вишня – 1-1,5 кг
  • Сахар – 300 г
  • Сок половины лимона
  • Вода – 300 мл

рецепт из вишни

Приготовление:

  1. Вишню разбираете на половинки и вынимаете косточки. Даете стечь соку. Фреш используете для граниты, а вишню можете засушить на зиму.
  2. Сок ставите в кастрюле на маленький огонь, добавляете сахар и подогреваете, чтобы он растворился.
  3. Выжимаете сок лимона.
  4. На 0,5 л вишневого фреша добавляете 300 мл воды. Все хорошенько перемешиваете. До кипения не доводите, а просто прогреваете.
  5. Снимаете с огня и даете остыть.
  6. Еще раз перемешиваете и ставите в морозилку на 1-1,5 часа. Достаете и вспушиваете лед вилкой. По краям сок будет замерзший, а внутри нет. Это все нужно перемешать. Снова ставите в морозилку.
  7. Через некоторое время вытаскиваете и повторяете процедуру. Вспушивать лед стоит столько раз, чтобы у вас образовалась почти кремовая текстура. Получится отличный натуральный десерт. Приятного аппетита!

Совет: если вы хотите сделать алкогольную граниту, то к концу заморозки можете добавить немного бурбона или игристого вина.

Фото: Unsplash

Пастила из черники — рецепт приготовления в домашних условиях

gspace на ножах правильное питание рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь