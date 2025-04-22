22 апреля

Невестка на дистанции: Юля и ее сложный характер! Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 10 от 22.04.2025

Самая непредсказуемая ревизия уже ждет вас! Смотрите онлайн любимое реалити-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 выпуск 10 от 22.04.2025 на сайте Нового канала!

Героиня этого выпуска шоу Мамо, ваш вихід! 2025 тату-мастерица и феминистка Юля, женщина с характером, которая точно знает чего хочет. Уверенная в себе и непримиримая, она привыкла отстаивать личные границы не только в жизни, но и в отношениях. Даже будущую свекровь Инну она держит на расстоянии. Но Инна – совсем другая. Спокойная, мягкая и открытая к диалогу, она искренне хочет сблизиться с невесткой и наконец понять, что стоит за ее броней. Смогут ли такие противоположности найти общий язык или все закончится новым конфликтом? Покажет проект Мамо, ваш вихід! 2025!

Пока ставки в шоу продолжают расти, а свекрови-ревизоры становятся все более придирчивыми. Узнайте прямо сейчас, почему невестка Юля считает нужным перевоспитывать своего жениха? Что мешает ей довериться близким? И сможет ли добродушная Инна растопить лед между ними или эти отношения останутся холодными навсегда? Смотрите онлайн проект Мамо, ваш вихід! 2025 выпуск 10 от 22.04.2025 на сайте Нового канала и станьте свидетелем острых моментов и неожиданных откровений!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 9 выпуск

 

 

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Невестка на дистанции: Юля и ее сложный характер! Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 10 от 22.04.2025

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Невестка на дистанции: Юля и ее сложный характер! Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 10 от 22.04.2025

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