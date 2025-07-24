С чего начинает свой день Андрей Черепущак: подробности

Ведущий нового канала продолжает подготовку к съемкам второго сезона реалити «Мамо, ваш вихід!», которые начинаются уже совсем скоро. Заполняйте анкету участников и не упускайте шанс познакомиться с Галицькою Дівою лично

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Время вдохновения, медитации и кофе на балконе или борьба с будильником, закрытые глаза и желание доспать еще хотя бы пять минуточек? Одни утром успевают сделать зарядку, приготовить завтрак, выложить эстетичные сториз, подписав их «магия утра», а другие с трудом находят силы просто встать с постели. Ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!» Андрей Черепущак, известный как Галицька Діва, не пытается понравиться аудитории, создав искусственную картинку. Он пропагандирует только искренность и показывает себя таким, какой он есть на самом деле.

– Я ненавижу утро, это правда, потому что очень люблю спать. Когда просыпаюсь, обязательно нужно, чтобы 20 минут меня совсем никто не трогал, – рассказывает Андрей Черепущак в подкасте «Право на…». – Я должен прочесть свежую прессу, открыть Telegram, зайти в Instagram. И только после этого, минут через 20-30, выхожу в сториз. Всегда желаю подписчицам доброго утра, это уже какой-то немножко наркотический эффект (смеется).

Часто люди в соцсетях пытаются создать идеальную инстаграмную жизнь: накладывают фильтры, заморачиваются со светом и ракурсами. Но Андрей убежден: лучший контент – правдивый.

– Мне все равно, что обо мне подумают, и как я выгляжу в сториз. Потому что показываю свою жизнь такой, какая она есть на самом деле. Если я буду придумывать другую картинку, уверен, что это станет совсем неинтересно людям. Они чувствуют мое настроение и то, что транслирую. Поэтому меня и смотрят, потому что люди такие же, как и я, – говорит Андрей. – Не думаю, что кто-то из моих подписчиц с утра просыпается уже с макияжем и укладкой. Все мы после сна выглядим чуть-чуть запухшими, поэтому я не создаю другую картинку, а показываю максимальную правду.

Умение посмеяться над собой – это талант, для хейтеров же Андрей имеет универсальный ответ.

– Большинство людей думают, что ежедневно выходить в сториз очень легко. «Ой, что там покривляться на камеру минутку» – много раз такое слышал, – делится Андрей. – Я всегда говорю: пожалуйста, берем телефон в руки и снимаем. Всем дороги открыты.

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