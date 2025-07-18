Альона Чарінцева з «Ексів» стане учасницею проєкту «Мамо, ваш вихід!»

Уже у серпні стартують зйомки нового сезону реаліті Нового каналу про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» І однією з учасниць стане відома блогерка та переможниця проекту «Екси-3» Альона Чарінцева

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Альона Чарінцева з «Ексів» (Новий канал) стала учасницею проєкту «Мамо, ваш вихід!»

Її добре пам’ятають глядачі реаліті «Екси» на Новому каналі – саме там блогерка Альона Чарінцева разом із коханим Геворгом Берчаном пройшла складний шлях до перемоги. За їхніми стосунками стежила вся Україна, а вони не приховували проблем, натомість працювали над собою, сварилися, мирилися, і врешті не лише перемогли у проекті, а й створили щасливу родину. Зараз пара виховує сина та чекає на ще одну дитину. А нещодавно стало відомо: Альона знову повернеться на Новий канал, цього разу – в ролі невістки в реаліті «Мамо, ваш вихід!»

– Оскільки мама Геворга загинула, є та, хто посів роль старшої жінки в родині зі сторони чоловіка. Саме з нею я й братиму участь у зйомках. Мені так цікаво побачити, як вона буде нас захищати перед іншими свекрухами! Дуже хочеться, щоб проект нас більше зблизив, – говорить Альона Чарінцева. – Я вже маю досвід участі в родинному реаліті на іншому каналі – мені не сподобалось. І радію, що «Мамо, ваш вихід!» виходить на Новому каналі. За досвідом в «Ексах» вже знаю, що тут мені не будуть вказувати, що треба говорити, і як поводитися. Не буде монтажу та негативу. Бо на Новому все по-справжньому.

Альона чесно визнає: беручи участь в «Ексах», вона відчувала себе почутою.

– Я дуже вдячна проекту за трансформацію. Завдяки «Ексам» отримала впевненість у собі, відчула себе по-іншому. Наша перемога в реаліті точно була заслуженою, ми її вигризали невпинною роботою над стосунками, – зізнається Альона Чарінцева в YouTube-проекті «Слава+». – А ще завдяки «Ексам» я стала блогеркою – після проекту на мене почали підписуватися люди, яким цікава наша пара.

Кастинг у новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» ще триває! Вважаєте, що невістка і свекруха – найсильніша команда? Хочете зруйнувати міф, що це люті вороги? І на власному прикладі довести, якими класними можуть бути взаємини в родині? Чи, навпаки, бажаєте вирішити конфлікти між вами? Заповнюйте анкету учасника

https://novy.tv/ua/casting/uvaga-vidkryto-kastyng-u-nove-realiti-shou/?fbclid=PAQ0xDSwKnx0ZleHRuA2FlbQIxMQABpzafQ2xl0SbEmxCYeFqoZWh4wgTYQtwExsQcon1Dt3KESyHTPGgozxoaJIGV_aem_nvuq6ecZFmSXQtC52WdMbQ