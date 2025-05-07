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«Обручальное кольцо за три тысячи евро – это перебор!»: почему блогерша из Ивано-Франковска до сих пор ждет предложения

«Обручальное кольцо за три тысячи евро – это перебор!»: почему блогерша из Ивано-Франковска до сих пор ждет предложения

Игра на публику и семейные драмы. Сразу два финальных выпуска реалити об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!» покажут зрителям Нового канала в среду в 17:00 и 18:00

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Участницы-невестки финальной недели реалити «Мамо, ваш вихід!» – яркие и амбициозные блогеры, которые транслируют успеваемость в соцсетях. Среди них – блогер Анет из Ивано-Франковска. Девушка более пяти лет ведет страницы в соцсетях, благодаря этому имеет хороший доход. Аннет мечтает о предложении и уже давно видит себя в свадебном платье. Но ее парень – блогер Дима – с этим не торопится.

– В общей сложности у меня 2,5 миллиона подписчиков, свой бизнес – магазин в Instagram, зарабатываю от 40 до 200 тысяч гривен в месяц. Мы встречаемся с Димой почти три года, он жениться пока не хочет, а мне очень обидно. Я хочу замуж! Где мое кольцо?! – возмущается блогер Анет. – Я бы хотела такое, которое стоит немало, – три тысячи евро. Для меня это важно. Я согласна подождать год, это максимум. Хотелось бы, чтобы Дима определился.

Будущая свекровь блогерши Галина хочет, чтобы сын женился. Но прихоти Ани ее поражают.

– Невестка у меня с большими запросами! Если Аня хочет замуж – нужно немного попуститься, выбрать более дешевое кольцо. Не за три тысячи, а за тысячу, – уверена Галина. – Дима хочет сам заработать на большую гуцульскую свадьбу на 250 человек.

«Обручальное кольцо за три тысячи евро – это перебор!»: почему блогерша из Ивано-Франковска до сих пор ждет предложения

После ревизии, во время ужина, свекрови начали расспрашивать Диму, когда ждать предложения.

– Есть маленький нюанс: если я сделаю это сейчас, например, в парке, то не знаю, что получится. Хочу, чтобы это запомнилось на всю жизнь, чтобы это было грандиозно, не так, как у всех. К тому же, чтобы сделать ее счастливой, нужно потратить минимум три тысячи евро на кольцо, – говорит парень Ани Дима. – Когда я захочу, тогда и сделаю предложение! И с тем кольцом, которое я выберу! Обручальное кольцо за три тысячи евро – это перебор!

Остальные участницы пришли к выводу, что жизнь этой пары – всего лишь игра на камеру перед подписчиками.

– Мне кажется, что они живут для инфоповодов. Им не подходит просто предложение, потому что это не вызовет вау-эффекта у людей, – говорит фитнес-блогер Илона. – Им не важно, что у них внутри, важно, как показать подписчикам. Это огромная проблема влияния соцсетей, у них все наиграно.

Так кто станет победительницей финальной недели реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале? Узнаете в среду! Вас ждет сразу два выпуска, которые будут в эфире с 17:00. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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