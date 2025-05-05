Хто в домі хазяїн? На «Мамо, ваш вихід!» – дружина екс-гравця збірної України з футболу

Власниця закарпатських фітнес-студій та блогерка Ілона показала реальне життя без прикрас і розплакалася на вечері зі свекрухами

«Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років»: реаліті «Мамо, ваш вихід!» помирило родину

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Фінальний тиждень першого сезону реаліті «Мамо, ваш вихід!» обіцяє бути напруженим та цікавим. Адже всі учасниці – яскраві та амбітні блогерки, які транслюють успішність у соцмережах. Та чи відповідає це дійсності? За тіару боротимуться власниця салонів краси з Києва Яна та її свекруха Валентина, блогерка Анет зі свекрухою Галинкою з Івано–Франківська, активна в соцмережах багатодітна мама Оля зі свекрухою Оленою, які вважають, що велика родина – це їхній козир. А першу ревізію пройде фітнес-блогерка Ілона з Ужгорода. Разом із чоловіком вони виховують дворічного сина та мають спільний бізнес.

– Я прийшла на проект, щоб показати: дитина – не тягар, з нею теж можна розвиватися та заробляти. Коли щаслива мама, тоді й малюк щасливий, бо для мене важлива самореалізація, – стверджує блогерка Ілона. – Показник хорошої мами – це не проводити з дитиною час 24/7. Я не хочу, щоб мій син проживав своє дитинство так, як проживала його я. Ми жили важко, дім був без ремонту, тік дах, інколи я в курточці спала, бо холодно. Коли вчилася у третьому класі, мама поїхала за кордон працювати. Мене в школі ображали, бо інші діти мали кращі фінансові можливості. Я нізащо не хотіла б повернутися в ті умови, і зараз роблю для сина все, щоб бути поруч та забезпечувати його (плаче). Свекруха, можливо, й хоче, щоб я менше працювала та більше часу приділяла родині, тому мені цікаво подивитися на стосунки інших дівчат зі свекрухами. Можливо, в нашому житті щось зміниться.

Учасниці реаліті одразу не зрозуміли, хто в родині господар, адже, на перший погляд, сімʼю забезпечує Ілона. Її свекруха Вікторія захищала сина, мовляв, той працює не менше, ніж невістка.

– Мій син працює на державній роботі, він тренер спортивної дитячої команди. Зарплата в нього невелика, п’ять тисяч гривень. Але це таке покликання, – впевнена жінка. – Тому вони разом відкрили бізнес, бо на державну зарплату не проживеш, крутяться як білка в колесі. Так, Ілона на виду, бо вона в залі проводить тренування, а роботу, яку не видно, робить Олексій.

Ілона пояснила, чому більшість справ у бізнесі лягли на її плечі.

– Чоловік усе життя у спорті, мріяв про великий футбол. І йому це вдавалося, бо грав за збірну України, але потім було багато травм та операції. Після останньої травми не міг ходити, тоді й завершив спортивну кар’єру, – запевняє Ілона. – Ясно, що більше роботи по студії на мені, бо вона жіноча, і я краще на цьому розуміюся, але чоловік з усіх сил намагається працювати. Він займається просуванням та розвитком студій. Всі ідеї та всі відео – на ньому, він все це продумує.

Свекрухи шоковані, бо не побачили ідеальну картинку, яку їм намагалися показати.

– В очах Ілони я бачила сльози, це наштовхує на думку, що голова в домі – саме вона. А її чоловік зайняв гарну позицію: не перенапружуватися й не бути добувачем у сім’ї, – говорить свекруха Валентина. – Я замислилася, чи насправді там є стосунки між ними.

Не пропустіть фінальні випуски реаліті «Мамо, ваш вихід!» у понеділок та вівторок о 18:00 на Новому каналі. А в середу на вас чекає одразу два випуски, які будуть в ефірі з 17:00. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!