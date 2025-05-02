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«Проект за неделю сделал то, что мы не смогли за пять лет»: реалити «Мамо, ваш вихід!» помирило семью

«Проект за неделю сделал то, что мы не смогли за пять лет»: реалити «Мамо, ваш вихід!» помирило семью

Одна поездка и участие в реалити изменили все! Впервые за годы знакомства свекровь попала в гости к невестке

От полного недоверия к абсолютному принятию. Финальный выпуск четвертой недели реалити об отношениях свекровей и невесток на Новом канале не только воссоединил семью, но и принес участникам желаемую победу. Пять лет знакомства не смогли разрушить стену из обид и непонимания между Полиной и мамой ее любимого Викторией. Однако на Новом канале это сделали за неделю.

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«Проект за неделю сделал то, что мы не смогли за пять лет»: реалити «Мамо, ваш вихід!» помирило семью

– Со свекровью общение очень натянутое. Не созваниваемся, я не вижу от нее взаимности. Возможно, она принимает позицию бывшей жены, потому что там есть маленький ребенок – ее внук. Но я появилась, когда они уже три месяца не жили вместе. Поэтому семью никто не разрушал, – говорит невестка Полина. – Мне хочется быть невесткой, которую любят и ценят. Я жду и надеюсь, что на проекте мы проговорим этот вопрос.

«Проект за неделю сделал то, что мы не смогли за пять лет»: реалити «Мамо, ваш вихід!» помирило семью

Во время ревизии свекровь Виктория впервые побывала в гостях у сына и невестки, узнала планы относительно свадьбы и наконец приняла историю их любви.

– Сын познакомил меня с Полиной четыре года назад, он к тому времени уже был разведен. На протяжении этих лет я не воспринимала Полину как невестку, поскольку они не женаты. Поэтому у меня понимания и ощущения, что это стопроцентно и точно моя будущая невестка, еще не было, – рассказывает свекровь Виктория. – У нас был период, когда мы вообще не знали, кто какой жизнью живет, поэтому Полина и мой сын пригласили меня на этот проект, чтобы мы наконец смогли эту стену сдвинуть. Я думаю, что он ее действительно любит, потому что ради нее даже повелся на это реалити (смеется).

«Проект за неделю сделал то, что мы не смогли за пять лет»: реалити «Мамо, ваш вихід!» помирило семью

Именно участие в реалити «Мамо, ваш вихід!» стало переломным моментом для семьи. Свекровь изменила отношение к невестке, а Полина одержала победу.

– Этот проект раскрыл меня для Полины, а Полину для меня, – уверена свекровь Виктория. – Мне понравилось, как она держалась, пять звезд просто! Я счастлива за нее!

– Проект за неделю сделал то, что мы не смогли за пять лет, – добавляет Полина.

Новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» будут ждать вас с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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