«Пішли жити то життя!»: Галицька Діва – про фірмові фразочки

Ведучий одразу двох весняний прем’єр на Новому каналі – «Місто і село» та «Мамо, ваш вихід!» – пояснив, чому називає підписниць куницями

Андрій Черепущак, або ж Галицька Діва, має неповторний стиль ведення блогу. Підписниць називає «куницями» та «осами-кар’єристками» та майже щоранку мотивує їх «жити то життя» та «забити на колишніх». Найцікавіше, що все це – не награний образ. Такий лексикон став звичним стилем спілкування Андрія.

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– Слово «куниці» в моєму блозі з’явилось абсолютно випадково. І навіть якщо ви запитаєте, коли це було вперше, то я не згадаю, – говорить Черепущак в інтерв’ю «Коротко Про». – Все, що вилітає з мого рота у сторіз, – спонтанно, імпровізовано й не за сценарієм. Також не пам’ятаю, в якому відео чи сторіс з’явилася фраза: «Пішли жити то життя». А щодо куниць додам – пробийте в гуглі, як виглядає ця тваринка! Така ж красива, як мої підписниці. Тож передаю вітання всім своїм чудовим куницям.

Але також бувають дні, коли ведучий квіз-шоу «Місто і село» та реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі з’являється в Instagram з зовсім іншим вайбом.

– Якщо в мене немає настрою, то виходжу в сторіс і чесно кажу: «Дівчата, сьогодні ми без настрою. Отакий стан. У мене також є сумні емоції». Взагалі, я частенько буваю «драма-квін», і люди з близького кола оточення це знають. Можу прийти в компанію близьких друзів і мовчати та слухати, нічого не говорячи. Мені таке теж подобається, – говорить Галицька Діва. – Коли не знімається і не пишеться, то відкрито про це кажу своїй аудиторії. Часто говорять, що ті, хто веселять інших, насправді дуже сумні люди. В цьому щось є… Я на собі це відчуваю. Люблю побути на самоті й поплакати. Я – жива людина.

Не пропускайте весняні прем’єри з Андрієм Черепущаком на Новому каналі! Щочетверга о 20:00 дивіться розважальне квіз-шоу «Місто і село», де Андрій є капітаном команди з села, а його співведуча Катерина Олос – команди з міста. А з понеділка по четвер о 18:00 вмикайте реаліті «Мамо, ваш вихід!».