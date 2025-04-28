«Делаю так, как делала своим детям»: почему на реалити «Мамо, ваш вихід!» пришлось вызывать скорую?

Современная невестка против традиционной свекрови. В новом выпуске реалити о свекровях и невестках на Новом канале пеленание младенца стало поводом для конфликта

Пеленать ребенка или дать младенцу пространство? Купать в череде или обойтись без трав? Новая неделя реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале начинается с битвы поколений. Свекровь Лариса, совсем недавно ставшая бабушкой, пытается поучать молодую маму – невестку Александру. От современных методов воспитания у свекрови разрывается сердце, и она давит на невестку, а та слишком вежливая и воспитанная, чтобы дать отпор свекрови и настоять на своем. Чтобы найти компромисс, женщины пришли на реалити «Мамо, ваш вихід!»

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«Кроме дочери и свекров ничего не осталось»: участница реалити «Мамо, ваш вихід!» хочет найти общий язык с свекровью

– До рождения внучки мы с невесткой были как подружки, с первого дня нашли общий язык. Часто виделись, у нас с ней был свой движ, могли вместе расслабиться. А после того, как у них с моим сыном родилась дочь, встречаемся только у кроватки и конфликтуем, – жалуется свекровь Лариса. – Пеленание – моя болезненная тема, они же сейчас этого не делают. Я как увидела, что ребенок лежит, ручками машет, за нос себя хватает, уши крутит, была в шоке. Говорю: «Как это так!» А невестка против пеленания. Но когда я с манюней, то делаю так, как делала своим детям – пеленаю ручки, потому что так удобнее. Буду ее учить, расскажу-покажу, как нужно воспитывать ребенка. Ведь эти их новые методы меня шокируют!

Свекрови безразлично мнение невестки. Александру это раздражает и обижает.

– Моя свекровь очень хорошая, но с рождением дочери у нас возник конфликт поколений. У меня современный подход к воспитанию ребенка, нет старческих загонов, – говорит невестка Александра. – Свекровь делает так, как она хочет и умеет. Я проглатываю все эти ее подсказки, но не отвечаю ей, ведь не могу прямо сказать, что мне не нравится, я воспитанная. Поэтому мы и пришли на этот проект, чтобы разрешить наш конфликт, найти какой-то компромисс, возможно, чему-то научиться у других участниц. И, конечно, победить.

Первая ревизия стала настолько эмоциональной, что одной из свекровей стало плохо, потребовалась помощь врачей. Так чем же закончилась проверка и смогли ли героини первого выпуска найти общий язык? Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!