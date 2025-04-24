«Крім доньки та свекрів нічого не залишилось»:  учасниця реаліті «Мамо, ваш вихід!» прагне порозумітися зі свекрухою

Дружина загиблого військового медика вдруге прийшла на Новий канал по допомогу. Шість років тому завдяки реаліті «Екси», другий сезон, їм вдалося зберегти родину, тепер жінка хоче миру зі свекрухою

Бренди та особистий охоронець: дівчина блогера-мільйонника Дениса Повєткіна прийшла на реаліті «Мамо, ваш вихід!»

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Фінальний випуск третього тижня реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі стане одним з найемоційніших у цьому сезоні. Перед глядачами розгорнеться непроста історія взаємин між Світланою та її свекрухою Оленою Миколаївною. Ця родина вже переживала кризу у 2019 році. Світлана та син Олени Миколаївни Саша одружилися через три місяці після знайомства та переїхали жити до свекрів. Тоді це рішення мало не зруйнувало їхню сім’ю. Молоде подружжя рятувало стосунки на очах у всієї країни у другому сезоні реаліті «Екси».

– Я для свекрухи постійно була нібито зайва, якась не така. Хто винен в усьому? Невістка! В нашому домі було лише так. Це все накопичилося в мені максимально, я просто не витримувала. В якийсь період зібрала речі, розвернулась і пішла. Тоді мій чоловік Саша заповнив анкету на «Екси», я не вірила, що з цього щось вийде. Але проект дуже багато нам дав, – згадує Світлана. – І ось я знову на Новому каналі. Лише тепер вже не з Сашою, а зі свекрухою.

У березні 2022-го Саша пішов добровольцем на фронт, став військовим медиком, невдовзі родина отримала похоронку. Після смерті чоловіка конфлікти зі свекрухою повернулися з новою силою. Світлана щиро хоче налагодити відносини задля доньки Єви, тому звернулася по допомогу не лише до психологів і психіатрів, з якими впродовж року працювала після загибелі Саші.

– Ми живемо окремо, але зі свекрухою часто бачимося, бо вона бабуся Єви, – говорить Світлана. – Як бачимось – так і сваримося, хоч що б робила – їй все не так. А я не хочу, щоб моя донька бачила ці сварки. Хочу виховувати її в здоровій атмосфері, тому для мене дуже важливо покращити стосунки зі свекрухою. Хочу, щоб інші свекрухи підказали їй, як потрібно ставитися до невістки, показали приклад гарних стосунків. Я успішна, хазяйновита, чудова мама. Хочу, щоб вона сприймала мене як донечку.

Та під час зйомок реаліті «Мамо, ваш вихід!» з’ясувалося, що свекруха Світлани Олена Миколаївна ображається на невістку.

– Оскільки Сашуня загинув, Свєта та Єва отримали сім з половиною мільйонів гривень. За ці кошти купили квартири в Києві та Черкасах, – говорить свекруха Олена Миколаївна. – І ми з невісткою домовилися, що в соцмережах вона нічого не буде розповідати про ці квартири. А вона це зробила. Мене образило не те, що вона їх купила, а те, що не згадала про мого сина. Не сказала, що придбала їх за ті кошти, які заплатили за його смерть.

Світлана пояснює: уникала згадок не через байдужість, а через біль.

– На свою голову я опублікувала в соцмережах пост, де знаходжуся в новій квартирі. І люди почали питати, що то за квартира. Я відповіла, що купила її, але не стала пояснювати, за які гроші, бо для мене це дуже болісна тема, – говорить Світлана. – Свекруха б хотіла, щоб я на весь світ розповіла про наше горе, щоб показувала, як сумую за Сашою. Вона вважає, якщо я це не транслюю, значить, не страждаю, але це не так. Кожен переживає горе по-своєму. Крім Єви та свекрів від чоловіка в мене нічого не залишилося, тому я хочу, щоб ми були родиною, а свекруха завжди незадоволена всім, що я роблю.

На ревізії Олена Миколаївна не захищала Світлану, довела її до сліз та зізналася, що колись Світлана зрадила її сина.

– Я як мати своєї дитини не можу це прийняти, – говорить свекруха Олена Миколаївна. – Розумію, що вона, можливо, лише зараз, коли не стало мого сина, усвідомила, наскільки він її любив.

То чи вдалося помирити свекруху та невістку, та хто з учасниць став переможницею цього тижня – дізнаєтеся вже сьогодні. А нові випуски реаліті «Мамо, ваш вихід!» чекатимуть на вас з понеділка по четвер о 18:00 на Новому каналі. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!