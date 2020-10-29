Комедия, которая не перестает удивлять! Смотри прямо сейчас сериал Любов, як вона є 2025 21 серия от 29.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 21 серии ситкома Любов, як вона є 2025 Валентин Захарович удивляется полезным продуктам в супермаркете. Неужели кто-то это покупает? А кого нужно подоить, чтобы получить миндальное молоко? Неужели ту же корову, что дает соевое? Ольга Сергеевна не понимает, почему мужчина такой недалекий. Объясняет, что эти продукты покупают, чтобы быть здоровыми и жить долго. Но цена за авокадо восемьдесят гривен за одну штуку почти довела до бешенства Валентина Захаровича. Жена пыталась вопреки всему достичь своего и все же взяла то авокадо, однако на кассе его, к сожалению, не удалось пробить. Счастью мужа просто не было предела. А твой любимый так же радуется, когда выигрывает в каком-то споре? Смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 21 серия от 29.10.2025 на сайте Нового канала и стань свидетелем других веселых историй.

