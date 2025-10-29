29 жовтня

Здорові продукти, які б’ють по гаманцю. Любов, як вона є 2025. Серія 21

Комедія, яка не припиняє дивувати! Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є 2025 21 серія від 29.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

У 21 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Валентин Захарович дивується від корисних продуктів у супермаркеті. Невже хтось це купує? А кого потрібно подоїти, щоб отримати мигдалеве молоко? Невже ту ж корову, що дає соєве? Ольга Сергіївна не розуміє, чому чоловік такий недалекий. Пояснює, що ці продукти купують, щоб бути здоровими і жити довго. Але ціна за авокадо вісімдесят гривень за одну штуку майже довела до сказу Валентина Захаровича. Дружина намагалася попри все досягти свого і все таки взяла те авокадо, проте на касі його, на жаль, не вдалося пробити. Щастю чоловіка просто не було меж. А твій коханий так само тішиться, коли виграє в якійсь суперечці? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 21 серія від 29.10.2025 на сайті Нового каналу та стань свідком інших веселих історій. 

