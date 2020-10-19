Смотри онлайн тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 1 выпуск от 19.10.2020 на сайте Нового канала и вместе с Лесей Никитюк и Богданом Богдановичем открой для себя родную Украину по-новому!

Кто же знал, что 2020 неофициально провозгласят годом путешествий по Украине. Думаешь, родным просторам нечем удивить? Ты заблуждаешься! Леди Ле проложила для тебя удивительные и небанальные тревел-маршруты по Украине. Гарантируем, ты еще долго не захочешь путешествовать за рубежом.

В 1 выпуске шоу Le Маршрутка 2 сезон желтый Богдан вместе с Лесей Никитюк и Богдановичем занесет в таинственные и мистические Карпаты. Шум рек, брызги водопадов, магический шелест сосен и пьянящий горный воздух… Самое настоящее место силы, которое ежегодно манит тысячи туристов. Но Леди Ле не пойдет привычными тревел-маршрутам. Она покажет тебе небанальные Карпаты! Ведущая познакомится с настоящими пастухами и узнает секретный рецепт сыра, станет грибником и посадит несколько елок, чтобы сохранить красоту и природу Карпат. Отдельная страница истории – экстрим. Здесь нервы Леди Ле будут на пределе… Больше подробностей смотри онлайн в тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 1 выпуск от 19.10.2020.

Смотреть онлайн Le Маршрутка 1 сезон