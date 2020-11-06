Леся Никитюк рассказала, есть ли у нее парень

Ведущая Нового канала призналась, какие компромиссы для нее возможны в отношениях

Поклонники обожают харизматичную Лесю Никитюк за юмор и простоту. Она спокойно может пересесть из дорогого авто в «Le Маршрутку», чтобы исследовать на ней Украину. Во время путешествий Леся знакомится с большим количеством интересных пассажиров. Есть среди них и красавчики-мужчины. Новый канал узнал у ведущей, чувствует она себя свободной или одинокой.

– Я бы не сказала, что одинока, но и не на пороге брака, – загадочно улыбнулась Леди Ле.

По словам ведущей, ей важно, чтобы вторая половинка проявляла заботу. Но если ее мужчина будет сильно занят, она готова договариваться.

– Думаю, отношения – это постоянный компромисс обоих партнеров, – говорит она. – Важно, чтобы мужчина не просто забрал тебя со съемок, а проявил заботу – заказал такси или, например, прислал своего водителя, если он у него есть. И я, в свою очередь, тоже должна заботиться о нем. Если не хватает времени приготовить ему вкусный ужин, то подумать о человеке, который бы помог по хозяйству, или заказать доставку из любимого ресторана. Я тоже очень занятой человек, поэтому готова договариваться.

А вот кто из пассажиров «Le Маршрутки» смог покорить сердце Леди Ле – смотрите каждую субботу в 12:00 на Новом канале.

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