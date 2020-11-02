Леся Никитюк нашла подводный музей

В Днепропетровской области ведущая Нового канала смогла насладиться удивительными арт-объектами.

Туристы знают об известном Подводном музее скульптур в Канкуне. Чтобы поплавать в подводных залах, в Мексику слетаются со всего мира. И если вы тоже мечтали увидеть что-то подобное, не нужно тратить много денег и времени на перелет. Заправляйте машину или покупайте билет на поезд в Днепропетровскую область. Там Леся Никитюк, путешествуя на своей «Le Маршрутке» (Новый канал), нашла настоящее подводное царство на дне Новониколаевского карьера.

– Идея обустроить в карьере музей пришла спонтанно, – рассказывает создатель музея Андрей Воробьев. – Много лет назад, погружаясь, мы нашли на дне автомобиль. Подумали, что это хороший водоем с чистой водой. Решили поставить много интересных объектов, чтобы дайверы приезжали и погружались. Все арт-объекты, которые опускаем на дно, предварительно очищаем. Ни в коем случае здесь нет ничего, что бы загрязнило водоем.

Леся Никитюк и сама «прогулялась» по музею.

– Очень интересно на все это посмотреть. Единственное, хотелось бы нырять туда с кипятильником, – смеется она. – Потому что водоем очень холодный.

Какие еще крутые места Леся Никитюк найдет в Днепропетровской области – смотрите в «Le Маршрутке» в сегодня в 18:00 на Новом канале.

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