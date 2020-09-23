Леся Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег

Ведущая «Le Маршрутки» (Новый канал) считает себя экономной девушкой

Не секрет, что звезды шоу-бизнеса неплохо зарабатывают. Съемки, корпоративы, реклама в Instagram приносят отличный доход. Правда, распоряжаться деньгами умеют далеко не все. Кто-то спускает их, живя от «зарплаты» до «зарплаты». А кто-то складывает в «копилочку» – на счета в банках. Какие же отношения с деньгами у ведущей «Le Маршрутки» Леси Никитюк?

– Мама говорит, что я транжира, – смеется она. – Хотя считаю себя экономным человеком. Могу позволить себе тратить деньги на дорогие вещи и люблю это делать. Как по мне, лучше, чтобы в гардеробе была одна, но дорогая футболка. Она и подходит ко всему, и носится дольше.

У ведущей бережное, уважительное отношение к деньгам еще с того момента, как она получала первые «заработки» во время колядок. Еще Леся Никитюк хранит купюры и монеты, которые напоминают о каких-то событиях в жизни. А на что она тратит больше всего?

– Пожалуй, на белье и туфли. За последние готова отдать около тысячи долларов за пару, – признается она. – Ношу обувь обычно долго – до двух лет, а то и больше.

Самая же дорогая покупка в жизни Леди Ле – автомобиль. Хотя, в путешествиях по Украине ей пригодился другой железный конь – маршрутка. Насколько комфортным выдался вояж – смотрите с 19 октября на Новом канале.

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